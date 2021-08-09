Щоб бути продуктивним, потрібно добре навчитися керувати своїм часом і обов'язками. Але що, якщо це також допоможе підвищити самооцінку, стати впевненішим у собі та зберігати мотивацію?

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Проблема, з якою стикаються багато з нас, полягає в тому, що сьогоднішня світова культура змусила всіх нас захопитися роботою. Точніше так: робота цілком і повністю захопила нас у полон. Обов'язки, завдання та незавершені справи виснажують нас фізично та морально, що змушує сумніватися у собі, почуватися недостатньо професіоналом і вести життя, в якому немає балансу.

І це ще не все. Перевтома збільшує ризик серцевих захворювань на 60%, викликає порушення сну, підвищує рівень стресу, більше шансів отримати ожиріння, діабет 2 типу.

Отже, чи є спосіб підвищити продуктивність, самооцінку та мотивацію? Звичайно ж, є. Можна спробувати взяти на озброєння техніку 8-8-8.

Що таке техніка 8-8-8?

Ця техніка – простий і ефективний спосіб відновити баланс у житті. Твої 24 години у добі потрібно чітко розділити, щоб працювати менше, але ефективніше, залишаючи час на відновлення.

8 годин роботи

Перша частина методики вказує на кількість годин, яку ти повинен відпрацювати. Ідея полягає в тому, що ти не витрачаєш ані хвилини з цього часу (якщо це не надзвичайна ситуація), прагнучи до того, щоб у тебе був хороший тайм-менеджмент. Усе для того, щоб за ці 8 годин виконати усі завдання та доручення.



Присвяти 8 годин цілком і повністю роботі / Фото Unsplash

Тут вступає в дію правило 80/20, згідно з яким 80% результатів повинні виходити від 20% твоїх дій. Тому ти повинен знайти дії, які допоможуть досягнути кращих результатів і зосередитися на них. Тож починай свій ранок з завдань, які потребують невідкладного втручання.

Крім того, ти повинен проаналізувати свою роботу, щоб визначити свої сильні та слабкі сторони. Також ти побачиш області, які потребують покращення, щоб ти міг розробити ефективні методи та стратегії роботи.

Ідея полягає в тому, що ти виправиш елементи, які відволікають, навчишся делегувати та говорити "ні", коли щось виходить за рамки твоїх можливостей.

8 годин для себе

Наступні 8 годин (це не обов'язково мають бути 8 годин поспіль) призначені для тебе. Займайся тим, що тобі подобається, тренуйся або просто працюй над собою. Це означає, що ти також повинен надавати значення своєму особистому життю та звернути увагу на те, чого, на твою думку, тобі не вистачає або чого ти потребуєш.



Присвяти 8 годин собі, щоб знизити стрес і підвищити упевненість / Фото Unsplash

Ця частина техніки дозволяє знизити стрес і підвищити впевненість у своїх силах. А це, своєю чергою, підвищує твою вмотивованість робити щось ще.

8 годин сну

Це сума, яку рекомендують фахівці. Сон від 7 до 8 годин на день необхідний для доброго здоров'я, відновлення після денного тиску, зниження рівня стресу та наявності енергії на наступний день.



Не забувай спати від 7 до 8 годин на добу / Фото Unsplash

У людини, котра добре спить, менше проблем з вигоранням. Вона може ясно мислити та мати ресурс для усунення будь-яких проблем, які виникають.

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Візьми на озброєння техніку 8-8-8. З її допомогою можна не лише бути продуктивним, а й залишати достатньо часу для себе. Працюй, відпочивай, насолоджуйся життям. Усе це дозволить зберігати мотивацію та мати достатньо енергії для нових звершень!