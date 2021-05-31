Цими вправами поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. Він переконує, що з їхньою допомогою можна швидко накачати шість кубиків преса. А найцінніше те, що ці вправи можна додати до свого звичного режиму тренувань, урізноманітнивши його.

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4 вправи, які допоможуть накачати прес

1. Повне скручування з гантелями. Бенно рекомендує почати з повного розгинання рук і ніг. Для цього зведи руки та ноги одночасно, скручуючи гантелі. Фітнес-тренер пропонує виконувати бодай 12 повторень, щоб досягнути бажаного результату.

2. Скручування до пальців ніг. Для цього тобі потрібно підіймати ноги, утримуючи їх рівними. Під час цього намагайся вдаряти правою рукою у сторону лівої ноги і навпаки. Для ефективності слід виконувати 10 повторень на кожну сторону.

3. Russian Twist. Візьмися за одну гантель обома руками. Під час виконання вправи тримай ноги повністю витягнутими та скручуй тулуб. Постарайся робити по 15 повторень на кожен бік, щоб пропрацювати м'язи.

4. Ножиці з гантелями. Для виконання цієї вправи тобі потрібно тримати гантелі на рівні шиї. Витягни ноги та підіймай їх, ніби ти виконуєш вправу ножиці. Для досягнення бажаних результатів необхідно виконувати по 12 повторень на кожну сторону.

Дивися, як виконувати суперсет для преса, відео:

Порада від тренера: ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, щоб по-справжньому випробувати себе та швидко наростити м'язи. Для цього необхідно відпочивати приблизно 15 секунд між вправами та 3 – 4 хвилини після того, як ти пройдеш одне коло. Загалом варто виконати 4 такі кола.

Гайда виконувати ці вправи. Дуже скоро ти почнеш зауважувати, що у тебе починає проявлятися прес. А це точно повинно стати мотивацією не зупинятися на досягнутому, працюючи над своїм тілом. Ставай кращою версією себе вчорашнього!

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