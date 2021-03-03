Як доглядати за волоссям: 4 базові засоби, які мають бути у кожного чоловіка

Догляд за волоссям такий же важливий, як і за шкірою або тілом. І хоча це не надто складно, більшість чоловіків вважають, що достатньо лише помити голову шампунем, щоб підтримувати волосся у хорошому стані. До твоєї уваги 4 базові засоби для догляду за волоссям, які мають бути у кожного чоловіка.

Гарне та доглянуте волосся – невіддільна складова привабливості кожного чоловіка. Тож тобі потрібно потурбуватися про те, щоб воно було не лише чистим, а й здоровим. За допомогою цих засобів ти зможеш самостійно доглядати за своїм волоссям, щоб завжди бути на висоті.

Варте уваги Чоловічі розмови, крута атмосфера та міцний алкоголь: чому варто записатися до барбершопу

4 базові засоби для догляду за волоссям

1. Шампунь

Годі користуватися дитячими шампунями, милом та іншими засобами. Тобі потрібно вибрати засіб, який підходить під твій тип волосся. Правильно підібраний шампунь дозволить не лише змити зайвий бруд, а й покращити структуру волосся, повернути йому об'єм.

Не варто забувати, що регулярність миття залежить від того, наскільки шкіра твоєї голови суха або жирна.



Потрібно вибрати шампунь, який підходить для твого типу волосся / Фото LiveAbout

2. Кондиціонер

Шампунь необхідний для чистого та свіжого волосся. Кондиціонер – те, що захищає його, зберігає зволоження та блиск. Також можна використовувати маски, якщо шкіра твоєї голови, наприклад, суха. Усе це дозволить мати відмінний зовнішній вигляд.

3. Сироватка

Вона дозволяє зволожити шкіру голови та волосся. За допомогою цього засобу ти також можеш повернути волоссю блиск, зробити його слухнянішим. Також сироватка дозволяє пом'якшити волосся та позбутися посічених кінчиків. Її особливо рекомендуємо використовувати чоловікам з довшим волоссям, яке потребує ретельнішого догляду.

4. Засоби для укладання

Це може бути віск, помадка, глина або інші засоби. З їхньою допомогою твоя зачіска буде стійкою та не боятиметься вітру, дощу та інших погодних вибриків. Але тут потрібно пам'ятати про те, що після укладки твоє волосся не повинне нагадувати шолом. Тож не перестарайся з кількістю засобів, які ти використовуєш.



Засоби для укладки дозволяють моделювати зачіску / Фото baldingbeards

Візьми на озброєння ці засоби для догляду за волоссям. Вони дозволять тобі завжди бути на висоті, притягуючи до себе увагу панянок навколо.

Читай також 5 стрижок зірок, які варто обрати чоловікові у 2021 році