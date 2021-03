Зустрічають, як то кажуть, по одежі, тож ти зобов'язаний звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Мовиться про доглянутість й охайність. А почати варто зі стильної стрижки. Вона не лише підкреслить твій образ, а й додасть упевненості. Men 24 поговорив зі співзасновником мережі барбершопів GC Barbershop Андрієм Мурзановським. Лови круті поради, які допоможуть завжди бути на висоті!

За останні кілька років барбершопи набули шаленої популярності в Україні. І тут немає нічого дивного, адже тепер недостатньо просто постригтися. Сходити у барбершоп – це про особливу чоловічу атмосферу, можливість розслабитися та отримати новий крутий стиль. Дізнайся у нашому новому матеріалі, чому тобі потрібно нарешті записатися до барбера.

Нам вдалося поспілкуватися з Андрієм Мурзановським, співзасновником мережі чоловічих перукарень GC Barbershop. Сама мережа налічує 23 філії у 13 містах України. І її сміливо можна назвати однією з найбільших мереж барбершопів в Україні.

Заснували GC Barbershop у 2013 році, а перший її барбершоп з'явився у Києві на вулиці Паньківській.

Зауважимо, що на момент написання матеріалу уже ведуться роботи над 24-ю філією, яку відкриють у Вінниці.

Якщо тобі здається, що барбершопи – це щось новеньке, то ми змушені тебе засмутити. Їхніми послугами користувалися чоловіки ще з Античних часів. Звичайно ж, тоді салони називалися не так, але суть залишалася незмінною: чоловіки хотіли виглядати відмінно, і їм у цьому допомагали майстри.

Що ж надихнуло Андрія Мурзановського долучитися до появи барбершопів у нашій країні? Він зізнається, що ідея спала на думку, коли він зі своїм бізнес-партнером Євгеном, почали досліджувати ринок сфери послуг. Вони виявили, що у нас подібних закладів немає.

"Тоді ми почали шукати "голубий океан" у сфері обслуговування. І тут прийшла на думку ідея реалізації перукарні саме для чоловіків, оскільки нам це ближче, ми розуміємо чого саме нам, чоловікам, не вистачає у звичайних салонах", – зауважив він.

Тож вони почали шукати натхнення на американському ринку. Андрій та Євген не лише надихнулися барбершопами Америки, а й додали цікаві, на їхню думку, фішки. Після цього взялися за реалізацію своєї ідеї.

Здавалося б, у барбершопі та перукарні роблять одне і те ж: позбавляють тебе зайвого волосся на голові. Але це не зовсім так. Ба більше: барбершопи – це ціла культура. І Андрій нам люб'язно пояснив, у чому криється основна відмінність між ними.

"Барбершопи відрізняються перш за все атмосферою. В усіх наших закладах ми намагаємося відтворити справжню чоловічу атмосферу. Місце, де чоловікам буде комфортно проводити час, під склянку міцного напою преміальної якості, розмовляючи з барбером на чоловічі теми. З аудіосистеми грає чоловіча музика, переважно це рок 60-х – 80-х років. А барбери – чоловіки, які спеціалізуються винятково на чоловічих стрижках. У нас ви не знайдете жіночок з фольгою на голові, які обговорюють серії "Холостяка", – пояснює Андрій.

Раз ми вже заговорили про особливу атмосферу, то на цьому ми вирішили зосередити більше уваги. Якщо ти вже зрозумів, то у барбершопі тебе не лише пострижуть, а й дозволять круто провести час, насолоджуючись якісним міцним алкоголем і душевними чоловічими розмовами.

Андрій розповів, що чоловікам у барбершопах пропонують не лише каву чи чай.

"Коли ми розробляли концепцію, ми хотіли, щоб наш клієнт міг прийти та розслабитися, і на годинку забути про метушню навколо. Наших відвідувачів ми пригощаємо ще й міцними напоями, серед яких нова лінійка смакової горілки від Nemiroff – The Inked Collection. Щоб відчути цю атмосферу, увімкни фантазію й уяви, як ввечері, після важкого дня, під ненав'язливу розмову з барбером, у руці у тебе келих горілки з льодом, а з динаміків грає щось типу Queen – Don't Stop Me Now. І такого точно ти не отримаєш у звичайних салонах", – додав він.



У GC Barbershop відвідувачів пригощають смаковою горілкою від Nemiroff – The Inked Collection / Фото Nemiroff

І справді, тату-стиль лінійки круто доповнює атмосферу мережі. А сміливі варіанти на різний смак максимально задовільняють вибагливих гостей.

А ще в очікуванні своєї черги можна, наприклад, подивитися матч улюбленої команди або зіграти на приставці. Поб’ємося об заклад, що вдома за таке на тебе б косо дивилися.

Ну що, ще не переконали тебе записатися до барбершопу? Якщо ж відповідна думка з'явилася, потрібно визначитися з підбором бажаної стрижки. Мурзановський дав кілька порад, які допоможуть тобі у цьому.

Він зауважив, що популярними зараз є стрижки з "вибритими" боками. Найпопулярнішою ж є стрижка Кроп – молодіжна, з легкими нотками "творчого безладу". Це коротка стрижка, де поєднується фейд з текстурним "рваним" верхом.

Також він додав, що часто барбери експериментують, комбінуючи різні види. Тож тут головне потрапити до рук крутого майстра. До слова, Андрій розповів, на що звернути увагу, щоб визначити, що ти сидиш у кріслі саме такого барбера.

"Хороший барбер шукається методом проб і помилок. Тому й рекомендую довірятися професіоналам, тобто нам! Ми – бренд, який уже 8-й рік займається барберінгом. Усі барбери, що потрапляють до нас у команду, проходять непростий шлях відбору", – зауважує Мурзановський.

Але саме це дозволяє знизити ризик отримати неякісний сервіс. Тож Андрій рекомендує йти у перевірені заклади. Це він порівнює з вибором автомобіля: "якісне авто не варто шукати серед "Ланосів".

Гаразд, а як часто потрібно навідуватися до барбершопу? Андрій зауважує, що все дуже індивідуально. Комусь потрібно наводити лад на голові кожні 2 тижні, а хтось записується на стрижку раз на 2 місяці. Усе залежить від стрижки. Подовжені, наприклад, носяться довше, ніж фейд. Сам Мурзановський стрижеться раз на 3 тижні, а бороду робить кожні 10 днів.

"Буду говорити за себе. Оскільки це теж індивідуально. Я фанат практичних стрижок, на які не потрібно витрачати багато часу. Мені на доведення до ладу стрижки та бороди вранці достатньо 2 – 3 хвилин", – додав він.

Пандемія вплинула на всі сфери нашого життя. Не виключенням стали й барбершопи. Співзасновник GC Barbershop зізнався, що це був дуже важкий період. Уперше барбершопи були зачинені на понад 3 дні. Довелося залучати сторонні кошти, щоб мати можливість покрити постійні витрати, доки усі сиділи на весняному карантині.

"Після "весняних канікул" ми зіткнулися з нереальним зниженням попиту. У перші місяці виторг зменшився майже на 40%. Ближче до кінця 2020 року ситуація дещо нормалізувалася і ми змогли вийти на показники минулого року", – розповів він.

Але й у цьому, переконаний Андрій, потрібно шукати позитив. Хлопцям вдалося отримати новий досвід, покращити співпрацю з відвідувачами. Вони вистояли та продовжили розвиватися, відкриваючи нові філії тоді, коли багато конкурентів зачинили свої двері назавжди.

Якщо ти хочеш виглядати стильно та доглянуто, а відповідно і почуватися більш впевнено, – запишися до барбершопу. Сучасні барбершопи можна порівняти з барами – у них теж крута атмосфера, душевні розмови та міцні напої. А в додаток ще й новий образ, який точно не залишить без уваги оточуючих.

