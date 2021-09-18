Як досягнути бажаного результату: поради, які зроблять тебе переконливим

Ти повинен навчитися бути переконливішим, і це не має нічого спільного з маніпулюванням або нав'язуванням твоїх ідей. Мовиться про вміння використовувати правильні інструменти, щоб бути переконливим і отримати те, що ти хочеш: підвищення, відпустку тощо.

Переконливість може допомогти тобі, особливо на роботі (або на співбесіді), оскільки ти можеш використовувати її для переговорів про заробітну плату, робочий час, відпускні дні й усілякі інші фішки.

Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році

Це дуже корисне і необхідне вміння, і найприємніше те, що це те, що його можна опанувати з часом і з правильними психологічними ключами. Крім того, дослідження показують, що людям важко сказати "ні", якщо перед ними переконливий співрозмовник.

Ванеса Бонс, соціальна психологиня, професорка організаційної поведінки в Корнельському університеті й авторка книги "У вас є більше впливу, ніж ви думаєте: як ми недооцінюємо нашу силу переконання і чому це важливо", – написала на цю тему блог. На її думку, є 3 речі, які можна зробити, щоб бути переконливішим.

Як стати переконливим: 3 психологічні трюки

Пам'ятай, що переконання – це мистецтво. Ти ж не хочеш, щоб інші відчували, що ти граєш з їхнім розумом або емоціями. Але й ти хочеш, щоб вони прийняли те, що ти говориш і зрозуміли твою точку зору.

1. Не бійся говорити речі неідеально

У дослідженні Техаського університету йдеться, що люди не слухають усе, що ти говориш, і не запам'ятовують кожне твоє слово або деталь. Тому тобі не потрібно говорити все ідеально, заповнювати поясненнями або підкидати подробиці.

Згідно з дослідженням Корнельського університету, існує річ, яка називається "теорією нечітких слідів", яка належить до того факту, що мозок запам'ятовує лише деякі деталі інформації, яку він отримує. І саме суть інформації залишається важливішою.



Необов'язково проголошувати ідеальну промову, яку всі й так забудуть / Фото Unsplash

Це означає, що тобі не потрібно проголошувати чудову промову. Радше ти повинен зосередитися на тому, щоб справити правильне враження та створити зв'язок. Це дозволить "зачепити" співрозмовника.

2. Ти повинен робити це особисто

Можливо, ти думаєш, що можеш краще виразити себе за допомогою електронної пошти або текстового повідомлення. Але варто пам'ятати, що письмові повідомлення легше відхилити.

Тож, якщо ти збираєшся щось запитати або запропонувати, завжди краще зробити це особисто. У такому випадку ти зможеш використовувати також невербальну мову й інші хитрощі для переконання.

3. Прокачай рівень впевненості

Одне дослідження показало, що люди схильні знижувати рівень своєї впевненості, коли їм потрібно щось запитати або запропонувати. Мовляв, вони уже заздалегідь налаштовують себе на помилки, а отже – провал.



Якщо ти не впевнений у собі, то тобі ніхто не буде довіряти / Фото Unsplash

Людина, яка не довіряє собі, не вселяє довіри. А ще усім навколо здається, що вона не впевнена у тому, що робить усе для того, щоб досягнути поставлених цілей. Тому важливо поводитися так, наче ти свято переконаний, що все буде добре. Навчися висловлювати свою точку зору та відстоювати своє. Не чекай на гірше!

Тобі сподобається Заєць чи черепаха: у цього типу співробітників вищі шанси на успіх на роботі

Візьми на озброєння ці поради, щоб бути переконливим. Це однозначно позитивно вплине не лише на твою роботу, а й на особисте життя!