OnePoll провів онлайн-опитування на замовлення Crockpot. У ньому брали участь 2000 респондентів зі США, згрупованих за тим, хто вважає себе швидким і повільним. Воно показало, що в довгостроковій перспективі є більше переваг, якщо ти не поспішаєш з роботою. Спробуймо детальніше пройтися результатами.

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Що з'ясувалося про респондентів-"черепах":

  • з більшою ймовірністю були невимушеними;
  • мали більшу схильність до інтровертності;
  • віддавали перевагу таким хобі, як випічка та в'язання.

Натомість респонденти-"зайці":

  • вважають себе екстравертами;
  • насолоджуються хобі просто неба, наприклад, туризмом або спортом.

І саме "зайцям" було значно складніше адаптуватися до нових реалій в умовах пандемії й ізоляції. Вони розповідали про постійні перешкоди, які виникали не лише на роботі, а й у житті. Натомість "черепахи" залишалися вдячними та зберігали оптимізм.

Співробітників можна поділити на зайців і черепах
Співробітників умовно можна поділити на "зайців" і "черепах" / Фото Unsplash

Ти "заєць" чи "черепаха"?

Не можеш заснути через думки, пов'язані з роботою? Приходиш в офіс раніше, щоб почати роботу до приходу керівника? Якщо кожен день здається тобі гонкою на час, то ти можеш бути "зайцем" у цьому рівнянні.

Які проблеми у житті "зайців"? Ти схильний стрибати, перш ніж дивитися й оцінювати. Це означає, що ти з більшою ймовірністю зробиш помилку і, за іронією долі, будеш менш продуктивним. І, що найбільш важливо, оскільки ти не встановлюєш для себе кордонів між роботою й особистим життям, ти схильний до періодів вигорання, занепокоєння та навіть депресії.

Ти можеш досягнути успіху під тиском й отримати золоту зірку за своєчасність. Але переконайся, що ти пишаєшся своїми результатами та ставиш пріоритети у власних потребах – люди не можуть працювати на 100% кожну хвилину робочого тижня!

І справа не лише у твоєму психічному здоров'ї. Крім того, у тебе менше шансів подбати про себе, вибираючи фастфуд і потрійну порцію еспресо. І, як ми всі знаємо, твій мозок може функціонувати лише тоді, коли твоє тіло отримує правильне підживлення.

Постійний поспіх зайців не залишає час для себе
"Зайці" усюди поспішають та залишають мало часу для себе / Фото Unsplash

З іншого боку, "черепахи" отримують більше задоволення від своєї роботи і, як правило, мають тривалішу кар'єру. Ясна річ, тут необхідно досягти балансу. "Зайцям" безумовно корисно трохи пригальмувати, навчитися частіше говорити "ні" і викроїти час для себе. Прислухайся до того, що каже тобі твоє тіло.

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Пам'ятай, що ти – значно більше, ніж твій результат. Шануй себе і не вимагай від себе більшого, ніж ти можеш дати. Лише таким чином ти зможеш не лише досягнути успіху, а й отримувати задоволення від власного життя!