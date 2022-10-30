Але як цієї стійкості досягти? Розповідаємо на Men 24 про 7 чинників, з розвитком яких ти зможеш стати психологічно сильним.

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Психологічна стійкість: що це і як її досягти

Важливо розуміти: психологічна стійкість не означає, що ти ніколи не відчуватимеш страху, сумнівів або невпевненості. Це радше про те, що ти береш себе в руки після невдачі, навчаєшся на своїх помилках і продовжуєш йти, навіть якщо справи йдуть не дуже добре. І саме це є запорукою кращих стосунків, віри у власні сили та досягнення поставлених перед собою цілей.

І ще важливо розуміти, що психологічно стійкі люди такими не народжувалися, а працювали над собою та виробили потрібні звички. Це означає, що кожен може зробити те саме – треба лише знати як.

Точно знає це Трейсі Гатчінсон, психологиня Psychology Today. І радо ділиться своїми знаннями з нами. Вона запевняє, що є 7 чинників, які є показниками психологічної стійкості, і з якими можна та треба працювати.

7 чинників психологічної стійкості

Перший: зосередься на реальності

Ознакою психологічної стійкості є здатність бачити речі такими, які вони є, і не перестаратись. Тому роби крок назад і спробуй дивитися на речі об’єктивно, шукай сторонніх думок і розумій, що кожна дія має наслідки, до яких ти маєш бути готовий.

Другий: приймай наслідки

Коли ти дізнаєшся про реальність і наслідки своїх дій, то маєш бути готовий зіткнутися з цим і зіткнутися з проблемою. Не намагайся втекти за перших ознак біди. Не ставай жертвою, визнавай свою роль у тому, що відбувається, і бери на себе відповідальність.



Приймай наслідки, тримай самоконтроль, поважай досвід – і все буде ОК / Фото @wayhomestudio

Третій: самоконтроль

Це про розуміння своїх почуттів і думок. Ти маєш припинити віддавати контроль над собою своїм емоціям, злитися через кожну дрібницю і створювати собі проблеми. Важливо дослухатися до себе і розуміти, чому ти так чи інакше себе почуваєш. Працюй над механізмами, які допоможуть залишатися спокійними (як-от медитація, музика, пробіжка).

Четвертий: самокритика

Це про те, щоб вчитися на своїх помилках і знаходити способи не повторювати їх знову і знову. Спостерігай за своєю поведінкою та діями, щоб мати змогу бачити, чи є сфери, де тобі треба змінитися й переглянути свою поведінку та реакції.

П'ятий: занурення у "погані часи"

У кожного з нас був негативний досвід у певний момент життя, але здатність вчитися на цьому та осмислювати це є якраз ознакою психічної міцності. Коли ти зосереджуєшся на "поганих часах" у своєму житті, легше подолати труднощі не стає. Натомість треба навчитися працювати з тим, що маєш. Але – дуже важливо використовувати поганий досвід як урок і як мотивацію шукати досвіду хорошого.

Шостий: будь реалістом

Хоча психологічно сильні люди, як і будь-які інші, можуть бути віддані емоціям, вони проходять тести реальності. Тож використовуй цей навик, щоб побачити різницю між твоїми внутрішніми почуттями та зовнішнім світом. Коли ти постійно використовуєш свій розум і застосовуєш факти та логіку до ситуації, це має першочергове значення як для емоційної зрілості, так і для психологічної стійкості.

Сьомий: не ігноруй та не пригнічуй минуле

Ігнорування минулих проблем і емоцій рано чи пізно матиме негативні наслідки. Пригнічені емоції можуть вирватися у невідповідний момент. Психологічно сильні люди розпізнають погані моменти, гнів і негативні емоції, а також визнають, що вони їх відчули, і намагаються їх подолати.

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