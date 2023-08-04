Скільки проживе людина, потрапивши в суворий вакуум космічного простору

Перебування у космосі пов'язане з цілою низкою викликів і несприятливих умов, тому життєво важливо для астронавтів відтворити земні умови. Це зробили за допомогою скафандрів.

Вони дозволяють астронавтам на короткий час виходити за межі космічного корабля, забезпечуючи повітря, воду, тиск і захист, необхідні для виживання людини. А що б сталося без скафандрів?

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Як довго можна прожити в космосі без скафандра

Стефан де Мей, старший спеціаліст із питань стратегії Європейського космічного агентства (ЄКА), озвучив коротку відповідь на це питання:

Протягом дуже короткого часу, від 10 до 15 секунд, людина втратить свідомість через нестачу кисню.

через нестачу кисню. Затримка дихання не допоможе, адже в умовах вакууму кисень в людському організмі починає розширюватися і розривати легені буквально на частини.

легені буквально на частини. Від цього також закипає кров (разом зі слиною, слізьми та іншими рідинами), що негайно викличе емболію і фатально вплине на організм.

Отже, якщо людина бачить, що неминуче потрапляє у відкритий космос без захисту, вона має не вдихнути, а максимально спорожнити легені, щоб прожити довше.



Скафандр покликаний захищати астронавта від цілої низки смертельних небезпек / Фото NASA

Зрештою, кисень – не єдина проблема, відсутність тиску також спричиняє інші, хоча й менш очевидні, смертельні наслідки. Тіло людини розшириться, але шкіра є достатньо еластичною, щоб впоратися зі зміною тиску. А проте кілька секунд надії все ж буде – до того, як кисень у крові вичерпається та настане втрата свідомості.

– після цього все ще є кілька хвилин, щоб уникнути загибелі. Адже мозок можна врятувати, повернувши людину в безпечне й багате на кисень середовище.

Щоб таких проблем не виникло, достатній рівень кисню і тиску забезпечують скафандри, а також вони захищають астронавтів від інших небезпек:

Температурних (вплив екстремальних температур від мінус 150 до 120 градусів за Цельсієм, які можуть спричинити опіки або обморожування).

(вплив екстремальних температур від мінус 150 до 120 градусів за Цельсієм, які можуть спричинити опіки або обморожування). Радіаційних (тривалий вплив електромагнітного випромінювання Сонця може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи променеву хворобу і підвищений ризик раку, ультрафіолетове світло також обпікає шкіру).

(тривалий вплив електромагнітного випромінювання Сонця може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи променеву хворобу і підвищений ризик раку, ультрафіолетове світло також обпікає шкіру). Та мікрометеоритних (космічне сміття рухається зі швидкістю у десятки кілометрів на секунду і становлять загрозу для супутників, космічних кораблів і астронавтів, тому їхні скафандри мають багатошарову конструкцію).

Отже, підсумуємо: перебування в космосі без скафандра стає смертельно небезпечним дуже і дуже швидко. Але людина справді може пережити такий похмурий сценарій, якщо встигне видихнути й за лічені хвилини її повернуть до безпечного космічного корабля та реанімують.