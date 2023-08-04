Вони дозволяють астронавтам на короткий час виходити за межі космічного корабля, забезпечуючи повітря, воду, тиск і захист, необхідні для виживання людини. А що б сталося без скафандрів?
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Як довго можна прожити в космосі без скафандра
Стефан де Мей, старший спеціаліст із питань стратегії Європейського космічного агентства (ЄКА), озвучив коротку відповідь на це питання:
- Протягом дуже короткого часу, від 10 до 15 секунд, людина втратить свідомість через нестачу кисню.
- Затримка дихання не допоможе, адже в умовах вакууму кисень в людському організмі починає розширюватися і розривати легені буквально на частини.
- Від цього також закипає кров (разом зі слиною, слізьми та іншими рідинами), що негайно викличе емболію і фатально вплине на організм.
Отже, якщо людина бачить, що неминуче потрапляє у відкритий космос без захисту, вона має не вдихнути, а максимально спорожнити легені, щоб прожити довше.
Скафандр покликаний захищати астронавта від цілої низки смертельних небезпек / Фото NASA
Зрештою, кисень – не єдина проблема, відсутність тиску також спричиняє інші, хоча й менш очевидні, смертельні наслідки. Тіло людини розшириться, але шкіра є достатньо еластичною, щоб впоратися зі зміною тиску. А проте кілька секунд надії все ж буде – до того, як кисень у крові вичерпається та настане втрата свідомості.
Щоб таких проблем не виникло, достатній рівень кисню і тиску забезпечують скафандри, а також вони захищають астронавтів від інших небезпек:
- Температурних (вплив екстремальних температур від мінус 150 до 120 градусів за Цельсієм, які можуть спричинити опіки або обморожування).
- Радіаційних (тривалий вплив електромагнітного випромінювання Сонця може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи променеву хворобу і підвищений ризик раку, ультрафіолетове світло також обпікає шкіру).
- Та мікрометеоритних (космічне сміття рухається зі швидкістю у десятки кілометрів на секунду і становлять загрозу для супутників, космічних кораблів і астронавтів, тому їхні скафандри мають багатошарову конструкцію).
Отже, підсумуємо: перебування в космосі без скафандра стає смертельно небезпечним дуже і дуже швидко. Але людина справді може пережити такий похмурий сценарій, якщо встигне видихнути й за лічені хвилини її повернуть до безпечного космічного корабля та реанімують.