Они позволяют астронавтам на короткое время выходить за пределы космического корабля, обеспечивая воздух, воду, давление и защиту, необходимые для выживания человека. А что бы случилось без скафандров?
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Как долго можно прожить в космосе без скафандра
Стефан де Мэй, старший специалист по стратегии Европейского космического агентства (ЕКА), озвучил краткий ответ на этот вопрос:
- В течение очень короткого времени, от 10 до 15 секунд, человек потеряет сознание из-за недостатка кислорода.
- Задержка дыхания не поможет, ведь в условиях вакуума кислород в человеческом организме начинает расширяться и разрывать легкие буквально на части.
- От этого также закипает кровь (вместе со слюной, слезами и другими жидкостями), что немедленно вызовет эмболию и фатально повлияет на организм.
Следовательно, если человек видит, что неизбежно попадает в открытый космос без защиты, он должен не вдохнуть, а максимально опустошить легкие, чтобы прожить дольше.
Скафандр призван защищать астронавта от целого ряда смертельных опасностей / Фото NASA
Впрочем, кислород – не единственная проблема, отсутствие давления также влечет за собой другие, хотя и менее очевидные, смертельные последствия. Тело человека расширится, но кожа достаточно эластична, чтобы справиться с изменением давления. Однако несколько секунд надежды все же будет – до того, как кислород в крови иссякнет и наступит потеря сознания.
Чтобы таких проблем не возникло, достаточный уровень кислорода и давления обеспечивают скафандры, а также они защищают астронавтов от других опасностей:
- Температурных (воздействие экстремальных температур от минус 150 до 120 градусов по Цельсию, которые могут вызвать ожоги или обморожение).
- Радиационных (длительное влияние электромагнитного излучения Солнца может повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая лучевую болезнь и повышенный риск рака, ультрафиолетовый свет также обжигает кожу).
- И микрометеоритных (космический мусор движется со скоростью в десятки километров в секунду и представляет угрозу для спутников, космических кораблей и астронавтов, поэтому их скафандры имеют многослойную конструкцию).
Итак, подытожим: пребывание в космосе без скафандра становится смертельно опасным очень и очень быстро. Но человек действительно может пережить такой мрачный сценарий, если успеет выдохнуть и в считанные минуты его вернут к безопасному космическому кораблю и реанимируют.