Они позволяют астронавтам на короткое время выходить за пределы космического корабля, обеспечивая воздух, воду, давление и защиту, необходимые для выживания человека. А что бы случилось без скафандров?

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Как долго можно прожить в космосе без скафандра

Стефан де Мэй, старший специалист по стратегии Европейского космического агентства (ЕКА), озвучил краткий ответ на этот вопрос:

В течение очень короткого времени, от 10 до 15 секунд, человек потеряет сознание из-за недостатка кислорода.

из-за недостатка кислорода. Задержка дыхания не поможет, ведь в условиях вакуума кислород в человеческом организме начинает расширяться и разрывать легкие буквально на части.

легкие буквально на части. От этого также закипает кровь (вместе со слюной, слезами и другими жидкостями), что немедленно вызовет эмболию и фатально повлияет на организм.

Следовательно, если человек видит, что неизбежно попадает в открытый космос без защиты, он должен не вдохнуть, а максимально опустошить легкие, чтобы прожить дольше.



Скафандр призван защищать астронавта от целого ряда смертельных опасностей / Фото NASA

Впрочем, кислород – не единственная проблема, отсутствие давления также влечет за собой другие, хотя и менее очевидные, смертельные последствия. Тело человека расширится, но кожа достаточно эластична, чтобы справиться с изменением давления. Однако несколько секунд надежды все же будет – до того, как кислород в крови иссякнет и наступит потеря сознания.

Хорошая новость – после этого все еще есть несколько минут, чтобы избежать гибели. Ведь мозг можно спасти, вернув человека в безопасную и богатую кислород среду.

Чтобы таких проблем не возникло, достаточный уровень кислорода и давления обеспечивают скафандры, а также они защищают астронавтов от других опасностей:

Температурных (воздействие экстремальных температур от минус 150 до 120 градусов по Цельсию, которые могут вызвать ожоги или обморожение).

(воздействие экстремальных температур от минус 150 до 120 градусов по Цельсию, которые могут вызвать ожоги или обморожение). Радиационных (длительное влияние электромагнитного излучения Солнца может повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая лучевую болезнь и повышенный риск рака, ультрафиолетовый свет также обжигает кожу).

(длительное влияние электромагнитного излучения Солнца может повлечь за собой проблемы со здоровьем, включая лучевую болезнь и повышенный риск рака, ультрафиолетовый свет также обжигает кожу). И микрометеоритных (космический мусор движется со скоростью в десятки километров в секунду и представляет угрозу для спутников, космических кораблей и астронавтов, поэтому их скафандры имеют многослойную конструкцию).

Итак, подытожим: пребывание в космосе без скафандра становится смертельно опасным очень и очень быстро. Но человек действительно может пережить такой мрачный сценарий, если успеет выдохнуть и в считанные минуты его вернут к безопасному космическому кораблю и реанимируют.