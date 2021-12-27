Як довго можна зберігати їжу в холодильнику: інструкція для холостяка

Якщо ти хочеш уникнути харчового отруєння, то тобі однозначно варто знати, скільки можна зберігати продукти в холодильнику. Особливо актуально це у період свят, коли їжі надто вже багато.

Передовсім зауважимо, що готові страви обов'язково потрібно ставити до холодильника. Це дозволить їм не псуватися за лічені години. Але спочатку їжі потрібно охолонути, адже висока температура може вивести з ладу сам холодильник. Про це також варто пам'ятати.

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Що ж стосується низькотемпературного зберігання, то його мета – захистити тебе від бактерій і мікроорганізмів: сальмонели, кишкової палички або C. botulinum. Вони можуть стати причиною харчового отруєння або інших негараздів, пов'язаних зі здоров'ям.

Правило 2 годин

FDA США (Управління продовольства та медикаментів) стверджує, що продукти, що вимагають охолодження, слід класти до холодильника щойно ти повернешся додому. Мовиться про, наприклад, курку, м'ясо, яйця, морепродукти тощо.

Саме правило 2 годин має на увазі, що ти ніколи не повинен залишати продукти такого типу при кімнатній температурі понад 2 години. Крім того, це стосується сирих продуктів, а також готових до вживання страв або залишків їжі.



Правило 2 годин дозволяє продуктам не псуватися / Фото Jason Briscoe

Як довго можна зберігати їжу в холодильнику

Приготовлене м'ясо або курка: від 3 до 4 днів у холодильнику та від 2 до 6 місяців у морозильній камері.

від 3 до 4 днів у холодильнику та від 2 до 6 місяців у морозильній камері. Курка або смажені нагетси: від 3 до 4 днів у холодильнику та від 1 до 3 місяців у морозильній камері.

від 3 до 4 днів у холодильнику та від 1 до 3 місяців у морозильній камері. Піца: від 3 до 4 днів у холодильнику та від 1 до 2 місяців у морозильній камері.

від 3 до 4 днів у холодильнику та від 1 до 2 місяців у морозильній камері. Салат: 3 – 4 дні у холодильнику, але заморожування не рекомендується.

3 – 4 дні у холодильнику, але заморожування не рекомендується. Яловичина: від 3 до 5 днів у холодильнику та від 4 до 12 місяців у морозильній камері.

від 3 до 5 днів у холодильнику та від 4 до 12 місяців у морозильній камері. Супи: від 3 до 4 днів у холодильнику та від 2 до 3 місяців у морозильній камері.

від 3 до 4 днів у холодильнику та від 2 до 3 місяців у морозильній камері. Яйце: до 4 – 5 днів у холодильнику, більшість продуктів, приготовлених з його використанням, не рекомендується заморожувати.

до 4 – 5 днів у холодильнику, більшість продуктів, приготовлених з його використанням, не рекомендується заморожувати. Риба: від 1 до 3 днів у холодильнику та від 2 до 8 місяців у морозильній камері.

від 1 до 3 днів у холодильнику та від 2 до 8 місяців у морозильній камері. Морепродукти: від 1 до 10 днів у холодильнику, деякі з них можна заморожувати терміном до 18 місяців, а є інші, які теж не можна заморожувати.

від 1 до 10 днів у холодильнику, деякі з них можна заморожувати терміном до 18 місяців, а є інші, які теж не можна заморожувати. Свіжа курка або індичка: 1 – 2 дні у холодильнику та до 9 місяців або 1 рік у морозильній камері.

1 – 2 дні у холодильнику та до 9 місяців або 1 рік у морозильній камері. Ковбаси: у холодильнику сирі від 1 до 5 днів, варені до 1 тижня; у морозильній камері, приготовані від 1 до 2 місяців та сирі до 6 місяців

у холодильнику сирі від 1 до 5 днів, варені до 1 тижня; у морозильній камері, приготовані від 1 до 2 місяців та сирі до 6 місяців Розфасовані хот-доги та бутерброди: у холодильнику від 1 до 2 тижнів та в морозильній камері від 1 до 2 місяців.

у холодильнику від 1 до 2 тижнів та в морозильній камері від 1 до 2 місяців. Бургери: у холодильнику від 1 до 2 днів та заморожені від 3 до 4 місяців.

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Тепер ти знаєш, скільки часу можна зберігати їжу в холодильнику. Ми ж рекомендуємо також використовувати маркування, адже є високі шанси, що мамині голубці стоятимуть у холодильнику довше, ніж треба.