Цього разу пропонуємо тобі приготувати круте шоколадне печиво з високим вмістом білка. Візьми на озброєння цей рецепт, щоб не лише потішити себе смачненьким, а й принести користь власному організму. Головне – не їсти відразу все!

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Рецепт шоколадного печива з білком

Інгредієнти:

  • 2 склянки вівсянки
  • 4 столові ложки протеїнового порошку зі смаком ванілі
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • ¼ чайної ложка солі
  • 6 чайних ложок вершкового масла
  • 1 яйце
  • 50 грамів цукру
  • 2 столові ложки молока
  • шоколадні крихти

Рецепт білкового шоколадного печива
Рецепт шоколадного печива / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian

Як приготувати шоколадне печиво з високим вмістом білка:

  1. Розігрій духовку до 180 °C. Підготуй форму для запікання з папером для випікання.
  2. Тим часом перебий вівсянку у блендері, поки вона не стане "пилом".
  3. Виклади овес у миску та додай до "сухих" продуктів. Іншими словами: протеїновий порошок, розпушувач, сіль та цукор.
  4. В іншу миску переклади "вологі" продукти: масло, яйце та молоко.
  5. Потім додай змішані сухі до вологих продуктів та заміси однорідне тісто. Якщо тісто надто вологе, додайте ще трохи вівсянки. Якщо воно дуже сухе, додай трохи молока. Додай у тісто шоколадну крихту.
  6. Розкатай з тіста 12 кульок і виклади на форму.
  7. Постав форму у духовку та випікай печиво приблизно 8 хвилин. Не випікай його надто довго. Коли воно ще трохи м'яке усередині, воно ідеальне.
  8. Смачного!

Харчова цінність шоколадного печива з білком

Варто розуміти, що таке печиво корисніше, ніж магазинне. Але це не означає, що потрібно з'їсти відразу все, що ти випік. Таке печиво міститиме:

  • Калорійність: 165
  • Вуглеводи: 13 грамів
  • Жири: 8 грамів
  • Білок: 9 грамів

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Спробуй приготувати таке печиво. Воно не лише потішить прихильників солодкого, а й дозволить менше переживати за свою фігуру та вагу.