Цього разу пропонуємо тобі приготувати круте шоколадне печиво з високим вмістом білка. Візьми на озброєння цей рецепт, щоб не лише потішити себе смачненьким, а й принести користь власному організму. Головне – не їсти відразу все!
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Рецепт шоколадного печива з білком
Інгредієнти:
- 2 склянки вівсянки
- 4 столові ложки протеїнового порошку зі смаком ванілі
- 1 чайна ложка розпушувача
- ¼ чайної ложка солі
- 6 чайних ложок вершкового масла
- 1 яйце
- 50 грамів цукру
- 2 столові ложки молока
- шоколадні крихти
Рецепт шоколадного печива / Фото Food Photographer | Jennifer Pallian
Як приготувати шоколадне печиво з високим вмістом білка:
- Розігрій духовку до 180 °C. Підготуй форму для запікання з папером для випікання.
- Тим часом перебий вівсянку у блендері, поки вона не стане "пилом".
- Виклади овес у миску та додай до "сухих" продуктів. Іншими словами: протеїновий порошок, розпушувач, сіль та цукор.
- В іншу миску переклади "вологі" продукти: масло, яйце та молоко.
- Потім додай змішані сухі до вологих продуктів та заміси однорідне тісто. Якщо тісто надто вологе, додайте ще трохи вівсянки. Якщо воно дуже сухе, додай трохи молока. Додай у тісто шоколадну крихту.
- Розкатай з тіста 12 кульок і виклади на форму.
- Постав форму у духовку та випікай печиво приблизно 8 хвилин. Не випікай його надто довго. Коли воно ще трохи м'яке усередині, воно ідеальне.
- Смачного!
Харчова цінність шоколадного печива з білком
Варто розуміти, що таке печиво корисніше, ніж магазинне. Але це не означає, що потрібно з'їсти відразу все, що ти випік. Таке печиво міститиме:
- Калорійність: 165
- Вуглеводи: 13 грамів
- Жири: 8 грамів
- Білок: 9 грамів
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Спробуй приготувати таке печиво. Воно не лише потішить прихильників солодкого, а й дозволить менше переживати за свою фігуру та вагу.