Як ефективно схуднути чоловікові: фітнес-модель поділився 5 секретами успіху

Фітнес-модель, блогер і бодибілдер Ассель Свід регулярно знімає відео, на яких намагається відтворити тренування іменитих спортсменів. Також він ділиться думками про те, як найкраще наростити м'язи. Цього разу хлопець розповів, як йому вдалося схуднути та назвав 5 ключових областей, на які варто звернути увагу, якщо твоя мета – спалити жир.

Відразу ж зауважимо, що наш герой не наголошуватиме на суворих дієтах і виснаженні власного організму. Як би це парадоксально не звучало, але Ассель рекомендує більше їсти, щоб позбутися зайвого жиру. Але це, звичайно ж, не все!

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Об'єм

Перше, що зробив Свід, коли захотів схуднути, – почав їсти більше продуктів з великим об'ємом, що становило близько 80% його щоденних калорій. Це макропродукти, які довше збережуть відчуття ситості та зменшать бажання перекусити між прийомами.

"Позбався від горіхів, пластівців, батончиків, мюслів – це те, що тебе не наситить", – наголошує він.

Натомість рекомендує додати до свого раціону вівсянку, яєчні білки, курячу грудку та картоплю.



​Він рекомендує додати цільні продукти, щоб довше зберігати ситість / Фото Unsplash

Діапазон повторень

"Якщо ти хочеш скинути 5 чи 25 кілограмів, це не має значення, ти повинен дотримуватися діапазону від 6 до 12 повторень у більшості твоїх силових тренувань у залі. Уникай дуже великого діапазону повторень", – наголошує він.

Цього, на думку фітнес-моделі, буде достатньо, щоб наростити м'язи та змінити власну статуру. Та й під час схуднення така кількість повторень вкрай ефективна.

Кардіо

Свід рекомендує не забувати про кардіо-вправи в стійкому стані низької інтенсивності (LISS). Їх він пропонує, як засіб для схуднення. Варто виконувати 4 сеанси по 300 калорій, що спалюються на тиждень.

"Я завжди роблю на біговій доріжці 12 ухилів і 3,2 швидкості. Ти можеш поступово збільшувати кількість спалюваних калорій у міру того, наскільки швидко ти виходиш на плато", – додає він.



Не варто також забувати про кардіотренування / Фото Unsplash

Харчування після тренування

Рішення, яке ти приймеш щодо того, що їсти після тренування, зробить величезний вплив на твою здатність втрачати жир.

"Особисто для мене обід після тренування став одним з найбільш ситних прийомів протягом дня", – підкреслює Ассель.

Він рекомендує включати до цього прийому цільні продукти з великим об'ємом, щоб бути ситим і не страждати через дефіцит калорій.

Баланс

"Ти ж не хочеш бути одержимим своїми цілями щодо зниження ваги. Уся справа у довгостроковій меті, а не в короткостроковій перспективі", – наголошує він.

Тож тобі потрібно знайти правильний баланс між дотриманням плану тренувань і харчування, а також пошуком способів розважитися. Усе для того, щоб схуднення не асоціювалося у тебе зі стражданнями.

Дивися відео, на якому Ассель Свід ділиться порадами зі схуднення:

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Прислухайся до порад Асселя Свіда та гайда займатися власним тілом. Зауважимо, що ці секрети можна використовувати не лише тим, хто прагне схуднути. Вони ідеально підійдуть і для тих, хто планує наростити м'язову масу та отримати бажаний рельєф. Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього!