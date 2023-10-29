В останнє десятиліття був певний дефіцит сексу на екрані. Але у 2017 на знімальному майданчику почали з'являтися координатори інтимних стосунків і ситуація почала змінюватися. Нині серіали переповнені еротичними сценами, причім автентичними та новаторськими, аж до сиріт на шкірі.

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Як саме відтворюють на екрані справжню сексуальну сцену

Журналісти поспілкувалися з координаторкою інтимних сцен Ітою О'Брайен ("Нормальні люди", "Це гріх") і режисеркою Шері Фолксон ("Бріджертони") щодо технічних подробиць, пов'язаних із перенесенням сексу на екран. І дізналися багато цікавого!

Як планують сексуальну сцену

В ідеальній ситуації координатор інтимних сцен залучається з першого читання сценарію, так само як хореограф боїв або координатор трюків. І робить свій внесок у чіткий розподіл інтимного контенту, який далі надсилають кастинг-директорам та агентам.

Це може допомогти акторам повірити, що продюсери мають намір працювати з найкращими практиками,

– каже О'Брайен.

Після того як акторський склад сформовано, режисер ділиться своїм баченням з акторами та координатором щодо інтимності. Зокрема, секс ніколи не обговорюють з акторами, окрім як у присутності відповідного керівника.

Я пояснюю їм, чого я намагаюся досягти, якою я хочу бачити сцену і що ми можемо показати. Коли ми всі погоджуємося, координатор інтимних стосунків записує все на папері,

– каже Фолксон.

"Ми досягаємо згоди й згоди на дотик, запитуючи: "Чи задоволені ви сексуальним змістом? Які частини тіла ви б хотіли чи не хотіли показати?" І, нарешті, ми дуже чітко ставимо хореографію", – додає О'Брайен.



Спеціальний координатор та режисер працюють з акторами для досягнення згоди щодо інтимних сцен / Фото freepik

Координатор інтимності також тісно співпрацює з іншими відділами, зокрема з художниками костюмів, щоб вирішити, який одяг потрібен, з локаційниками, щоб скласти оцінку ризиків і закрити публічні майданчики, а також з лікарями, якщо, наприклад, актори знімаються на морозі або у воді.

Отже, коли ви приїжджаєте на знімальний майданчик, все вже зрозуміло, підготовлено і ви можете без проблем братися до роботи,

– зазначає О'Брайен.

Цьому також допомагають репетиції, де актори обговорюють і вивчають хореографію.

Що відбувається у день зйомок

Сексуальні сцени завжди знімають на закритому майданчику. Єдині люди, які перебувають у кімнаті або дивляться на монітори – це актори, оператор, режисер і координатор інтимних сцен.

Якщо є якась частка оголеності, відбувається "обкатка камери", звукова репетиція і лише в останню чергу знімаються халати, щоб зняти сцену за заздалегідь визначеною хореографією,

– пояснила О'Брайен.

Окрім сценічного одягу, наприклад, тілесних шортів, акторам видають прокладки, щоб ті захистили себе від небажаних і незапланованих інтимних контактів.



На закритому знімальному майданчику для акторів створюють максимально комфортні умови / Фото freepik

Значна частина роботи координатора інтимних сцен полягає у спостереженні за імпульсами актора.

Ви слухаєте, що актори говорять, які слова вживають, також слухаєте тіло, що відбувається, чи є напруга. Потрібно бути достатньо самосвідомим, щоб довіряти своїм межам і долати їх, тому ти спостерігаєш, ділишся тим, що помічаєш, отримуєш ясність і переконуєшся, що до цих вимог прислухаються і діють відповідно до них,

– каже О'Брайен.

Вона також впроваджує тайм-аут, щоб актори могли підібрати влучне слово, щоб призупинити дію з будь-якої причини, і це потрібно поважати. Насамкінець, коли роботу завершено, режисер оголошує "стоп" – і ніхто не рухається, доки не приходять костюмери, щоб переодягнути акторів.

Що відбувається після еротичної сцени

За словами Фолксон, робота, яку актори й знімальна група проводять перед зйомками, включаючи глибокі обговорення і вивчення хореографії, як правило, зменшує невпевненість, незручність і дискомфорт, які могли б виникнути під час зйомок еротичних сцен. При цьому, якщо зйомки були добре сплановані, акторам не доведеться нічого іншого знімати одразу після сексуальної сцени.

Після того, як ми проклали шлях до сцени, дуже важливо вийти з неї,

– пояснює О'Брайен.

Щодо відзнятого матеріалу з ретельно спланованої сцени, Фолксон пояснює, що жодної копії, окрім для режисера та монтажера, не випускають до дати прем'єри.