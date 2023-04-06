Астронавти Крістіна Кох, Віктор Гловер, Рід Вайзман та Джеремі Хансен проведуть у космосі 10 днів – далі від Землі, ніж будь-хто в історії людства коли-небудь літав. Незабаром екіпаж розпочне інтенсивну підготовку, що триватиме 18 місяців.

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Підготовка астронавтів для польоту до Місяця вже розпочалася

Астронавти та кандидати в астронавти проходять інтенсивні тренування для підготовки до різних аспектів космічних польотів. Наприклад, відпрацювання виходів у відкритий космос у Лабораторії нейтральної плавучості (NBL) у Г'юстоні – масивному басейні 12 метрів завглибшки.

Під водою там розташували копію Міжнародної космічної станції (МКС). Там також готують астронавтів до роботи на поверхні Місяця в умовах низької освітленості – подібних до тих, що склалися на південному полюсі Місяця, де має намір здійснити посадку вже місія Artemis 3 у 2025 році.

А ще астронавти проходять інтенсивні курси з геології та геопланетарних наук, щоб покращити розуміння топографії Місяця і максимізувати наукову віддачу від часу, проведеного на поверхні. Важливий акцент роблять і на науку про Землю.



Члени екіпажу Artemis 2 біля симулятора космічного корабля "Оріон" / Фото NASA

Чотирьом членам екіпажу Artemis 2 створюють індивідуальні скафандри. Тренування вони починають з червня вже всередині капсули "Оріон".

скафандри. Тренування вони починають з червня вже всередині капсули "Оріон". Паралельно команди управління польотом розпочнуть симуляції , що охоплюють кожен сценарій кожного етапу місії – від посадки на "Оріон" для запуску до виходу з космічного корабля, коли він впаде в Тихий океан через 10 днів.

, що охоплюють кожен сценарій кожного етапу місії – від посадки на "Оріон" для запуску до виходу з космічного корабля, коли він впаде в Тихий океан через 10 днів. Екіпаж також пройде групові тренінги з комунікації, щоб краще згуртувати людей як єдину команду.

Зауваж: вже під час польоту на навколоземній орбіті та навколо Місяця екіпаж Artemis 2 перевірить системи, маневреність і керованість "Оріона" та його сервісного модуля. І все це чотири астронавти будуть до нудоти відпрацьовувати в симуляторах упродовж наступних 18 місяців.

А інші команди NASA працюватимуть над параметрами місії, перевіркою працездатності систем космічного корабля, калібруванням системи наведення та незліченними іншими випробуваннями.