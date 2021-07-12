Як купити старе авто та не влетіти у кругленьку суму: 3 речі, які треба знати кожному

Покупка старого автомобіля – надзвичайно відповідальна справа. У цьому випадку однозначно слід бути значно прискіпливішим. До твоєї уваги деталі, які допоможуть дізнатися, чи дійсно хороший автомобіль, який припав тобі до душі.

Прислухайся до цих порад перед покупкою старого автомобіля. Вони допоможуть не лише зберегти нервові клітини, а й гроші.

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Що потрібно знати перед покупкою?

Вік автомобіля або пробіг



Є "точка", де стара машина проявляє себе найкраще. Якщо ти не хочеш займатися відразу ж ремонтом автомобіля, то при покупці варто звернути увагу на транспортні засоби, яким:

від 3 до 4 років, з пробігом від 30 до 40 тисяч кілометрів.

Ці автомобілі матимуть доступну ціну, але також будуть у хорошому стані, щоб ти міг насолоджуватися покупкою. Натомість надто старе авто може стати причиною чи не цілодобового проведення у майстерні. Ми вже мовчимо про фінансові вливання.



Ідеальним буде авто з пробігом 30 – 40 тисяч кілометрів / Фото Unsplash

Догляд за автомобілем

Мова йде не тільки про рік, але й про використання та догляд. Тобі слід розуміти, що 3-річний автомобіль теж може бути не на жарт "виснаженим" попереднім власником. Найголовніше – переконатися, що машина, яку ти збираєшся купити, не є грошовою пасткою. Бо є шанси, що ти зекономиш на покупці, але потім вкладатимеш у неї всі свої гроші.

Історія

Річ не в тім, що ти повинен знати, хто був людиною, котра міняла шини. Скоріше, це питання проведення невеличкого дослідження. Його мета: з'ясувати, скільки власників було, чи потрапляла вона в аварії, топилася тощо. Не варто забувати й про проблеми з правом власності. Усе це слід вивчити, щоб не виявилося, що це старе авто ще й проблемне.

Що слід робити перед покупкою?

Досліди авто

Це допоможе тобі порівняти ціни, переваги. Усе для того, щоб ти знайшов автомобіль, який ідеально підійде саме під твої потреби. Ти повинен знати, для чого тобі ця машина, скільки людей ти плануєш регулярно перевозити. Не зайвим буде розуміння ландшафту свого міста. Наприклад, круті підйоми можуть стати проблемою для автомобілів з коробкою "автомат", якщо вона ще й не новенька.

Визнач бюджет

Навіть при покупці старих автомобілів твій бюджет може різко зрости. Тож краще відразу ж встановити ліміт. Це дозволить не переплатити за автомобіль, який тобі, у результаті, може бути не таким уже й необхідним.

Влаштуй тест-драйв

Це чи не найважливіший момент. Тест-драйв допоможе тобі виявити проблеми, яких не видно неозброєним оком. Наприклад, як працює авто у різних сценаріях або навіть на просторах стоянки. Можеш покликати товариша, котрий краще знається в автівках. Він точно не дозволить обрати кепську машину.



Тест-драйв дозволить визначити проблеми, яких не видно / Фото Unsplash

Проведи огляд у майстерні

Правда в тому, що ти повинен не лише довіряти словам продавців. Тобі потрібно завезти авто до майстерні. Там можуть сказати, чи є серйозні проблеми з транспортним засобом. Краще витратити трохи грошей на експертизу фахівців, ніж вкластися у корито, яке не їздитиме наступного дня.

Приготуйся, що ти нічого не купиш

Це відповідальна покупка, тому не варто погоджуватися на "те, що є". Якщо тобі щось не подобається або викликає сумніви – відмовся від ідеї. Краще піти з порожніми руками, ніж за власний же кошт засипати себе проблемами у майбутньому.

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Будь відповідальнішим під час покупки старого автомобіля. Твоя прискіпливість та уважність дозволить заощадити гроші та зберегти нервові клітини. І буде тобі щастя!