Проблема з надмірною витратою грошей полягає в тому, що іноді ти не знаєш, як зупинитися. Ти, звичайно ж, знаєш, що тобі не варто цього робити, і що є речі, які тобі не надто потрібні. Але в один з моментів відкладені гроші вкладаються, наприклад, у новий гаджет, який уже дуже скоро не приносить задоволення.

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У всіх є поради, як витрачати менше та відкладати трохи більше на щоденній основі. Є правила, які закликають весь свій бюджет розділяти, відкладаючи певний відсоток на своє майбутнє. Але правда в тому, що постійні відмови можуть змусити тебе почувати себе не надто добре. Тому іноді потрібно знайти інший підхід.

Ти завжди повинен пам'ятати, що різні речі працюють для різних людей, але є методи, які актуальні для мільйонів по всьому світу. І про один з них ми й поговоримо далі.



Це правило допоможе боротися зі спонтанними покупками / Фото Unsplash

Правило 1%: як навчитися заощаджувати

Гленн Джеймс, ведучий австралійського подкасту My Millennial Money, каже, що правило 1% може бути особливо корисним для тих, хто не знає, з чого почати. Цей підхід дозволить бути не надто суворим, а також не жертвувати всім, що тобі подобається та потрібне.

У розмові з Крісом Браунінгом, фінансовим консультантом і ведучим подкасту Popcorn Finances, Джеймс розповів про цікаву ситуацію з життя. Він супроводжував своїх друзів у магазин, і в результаті витратив 1300 доларів на Apple Watch, який, як виявилося, йому не потрібний. Саме ця покупка надихнула його на появу правила 1%.

Це було проблемою, тому що, коли я прокинувся того ранку, я не планував купувати годинник, який коштуватиме понад 1000 доларів,

– зізнається він.

Джеймс говорить, що він часто поводиться як імпульсивний покупець, що є проблемою, яка стосується багатьох людей. Саме вона змушує витрачати гроші на речі, які ніхто і не планував купувати. Тож він зрозумів, що йому потрібний спосіб контролювати це.



Не поспішай викладати гроші – краще піди додому та подумай / Фото Unsplash

Так і з'явилося правило 1%. Згідно з ним, якщо ти хочеш витратити на щось, що не є необхідним або коштує понад 1% твого валового річного прибутку, тобі потрібно почекати день. Просто піди додому і зроби це.

Постав собі питання: Мені це дійсно потрібно? Я можу це дозволити? Я дійсно буду цим користуватися? Я пошкодую?

У цей день тобі слід подумати про покупку, проконсультуватися з подушкою. І якщо наступного дня ти все ще захочеш її здійснити та позитивно відповів на всі ці питання, ти можеш зробити це. Якщо ж є бодай якийсь сумнів – відмовся від цієї ідеї.

Ці питання можуть привести до того, що ти виявиш, що тобі щось дійсно не потрібно, що це коштує більше, ніж ти готовий витратити. Це дозволить прийняти усвідомлене й обґрунтоване рішення. А ще це правило допоможе тобі заощадити на тих речах, які залишаються у твоїй шафі, але ні використовуються ніколи.

Джеймс зауважує, що це правило не працює для тих, хто заробляє мільйони. Мовляв, 1% для них може бути надто високою межею для імпульсних витрат. Тож кожен може корегувати суму. Наприклад, обмежившись 0,5%.



Це правило дозволить не витрачати гроші на непотрібні речі / Фото Unsplash

Візьми на озброєння це правило. Воно дозволить тобі не витрачати гроші на всілякі дурниці, які можуть бути тобі не потрібними. Уже дуже скоро ти зауважиш, скільки грошей тобі вдалося заощадити.

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