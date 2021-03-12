Більше не означає краще: 3 переваги легких тренувань

Усі ми звикли до думки, що лише з допомогою виснажливих тренувань можна досягнути бажаного результату. Але це не завжди так. Легкі тренування до відмови можуть дати навіть кращі результати під час набору м'язової маси. До твоєї уваги 3 переваги саме таких тренувань.

Зовсім не обов'язково виснажувати себе у залі, а також тягати важке "залізо". Іноді для досягнення бажаного результату можна змінити вектор своєї активності, зосередившись, наприклад, на легких вправах.

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1. Тренування більш цілеспрямоване

При використанні легшої ваги, всю роботу виконують цільові м'язи. Коли ти підіймаєш більшу вагу, ніж може витримати твоє тіло, ти втрачаєш правильні пропорції. Легка вага дозволяє тобі нарощувати м'язи рівномірно. Так твоє тіло у довгостроковій перспективі виглядатиме відмінно.



Легші тренування дозволяють тренувати ті м'язи, над якими ви працюєте / Фото Unsplash

2. Великий діапазон рухів

Легка вага гарантує, що вправа виконується з повним діапазоном рухів. Натомість з великою вагою ти будеш схильним скорочувати діапазон рухів. Це, звичайно ж, впливатиме на загальний результат.

Дослідження, опубліковане в Journal of Streng and Conditioning Research, показало, що 12 тижнів силових тренувань з повним діапазоном рухів дозволили показати кращу м'язову силу та розмір, ніж вправи з коротким діапазоном.

3. Зусилля більше, ніж навантаження

Дослідження, опубліковане в Журналі прикладної фізіології, показало, що зусилля, а не вправи збільшують ріст м'язів. Той, хто виконував легкі вправи, ріс у розмірах сильніше, ніж прихильники інтенсивних вправ. Але тут слід пам'ятати, що легкі тренування потрібно виконувати до відмови.



Дослідження показують, що зусилля збільшують ріст твоїх м'язів, а не вага / Фото Unsplash

Якщо підбити підсумки, то слід запам'ятати одне: важкі тренування – не єдиний спосіб досягнути поставлених перед собою цілей. Ти можеш виконувати легкі вправи, які допоможуть тобі досягнути бажаних результатів. Експериментуй, тренуйся та не зупиняйся. У тебе все вийде!

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