Біг – одна з найпопулярніших фізичних активностей. Про нього зараз не говорить лише лінивий. Але якщо ти досі не почав щодня бігати – не засмучуйся. Men 24 розповість тобі, як почати бігати й не травмуватися. Гайда разом з нами виробляти нову круту звичку.

Здавалося б, що складного у бігу? Береш і біжиш. А от і ні. До цієї фізичної активності потрібно підійти максимально відповідально, якщо ти хочеш не лише досягнути бажаного результату, а й не травмуватися.

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1. Вибери відповідне взуття

Правильне спортивне взуття – половина успіху. Хороші та якісні кросівки для бігу повинні мати хорошу амортизацію, а також випускати зайве тепло. Не варто забувати й про те, що кросівки для бігу повинні підтримувати твою ногу, щоб мінімізувати травматизм. Рекомендуємо обирати взуття для бігу не в мережі. Тобі краще проконсультуватися з продавцем, а також приміряти не одну пару, щоб вибрати саме ту, яка ідеально сидітиме на твоїх ногах.



Хороше спортивне взуття дозволить бігати з комфортом / Фото Unsplash

2. Постав собі чітку мету

Найгірше, що ти можеш зробити – не поставити собі мету. Можеш, наприклад, запланувати пробігти півмарафон. Ясна річ, що відразу це робити не варто навіть найбільш здоровій людині. Але якщо ти регулярно бігатимеш, і щодня збільшуватимеш дистанцію, то у тебе будуть усі шанси впоратися з поставленим перед собою завданням.

Встановлюй собі також і малі цілі, щоб ти міг досягати їх і переходити до наступного рівня.

3. Не перестарайся

Ще одна проблема тих, хто починає бігати: намагання виконати відразу ж складне завдання. Пам'ятай, що відсутність бажаних результатів може стати на заваді досягненню прогресу. Тож тобі потрібно тверезо оцінювати можливості власного тіла. Інакше є всі шанси, що нові кросівки для бігу лежатимуть в куточку шафи без діла.



Не варто намагатися виснажувати свій організм / Фото Unsplash

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4. Місячна програма

Це надзвичайно популярний серед тренерів формат. Сама програма розбита на тижні. На першому тижні бажано виконувати дві 30-хвилинні пробіжки, чергуючи 2 хвилини бігу й 1 хвилину ходьби. Третя пробіжка на 45 хвилин. У ній ти теж чергуєш біг з ходьбою.

На другий тиждень бажано чергувати 3 хвилини бігу й 1 хвилину ходьби. А на третій – 4 хвилини через 1 у перший день. Наступного дня 10 хвилин бігу і 5 хвилин ходьби. Третій день – 10 хвилин ходьби для розминки, а потім 20 хвилин бігу. На завершення ще 10 хвилин ходьби.

Четвертий тиждень: після 4 хвилин розминки й розтяжки чергуй 5 хвилин ходьби, 30 хвилин безперервного бігу та ще 10 хвилин ходьби. Наступного дня чергуй 35 хвилин безперервного бігу в тому ж форматі, що й у перший день. На третій день виконай уже 40 хвилин бігу.

Ясна річ, що не потрібно з секундоміром бігати. Просто пам'ятай про те, що з кожним тренуванням кількість хвилин бігу має лише рости, а не скорочуватися. Лише так ти зможеш досягнути бажаного результату.

Біг – не лише надзвичайно популярний у всьому світі. Він ще й шалено корисний для твого здоров'я. Тим паче фізична активність однозначно не буде зайвою. Тож постав собі за мету пробігти півмарафон, і впевнено рухайся до її втілення у життя. У тебе все вийде!

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