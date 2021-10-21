Як накачати груди лише за допомогою відтискань: комплекс вправ від тренера

Тренер Джеремі Етьє регулярно ділиться порадами, які допомагають кожному стати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу він пояснює, як за допомогою відтискань можна розвинути силу та розмір грудних м'язів. Візьми на озброєння поради експерта.

Він цитує дослідження 2018 року, в якому розглядалися два підходи до нарощування сили в області грудей: перша група використовувала важку вагу в жимі лежачи для роботи над грудьми, а друга – складні варіації відтискань. Через чотири тижні група, яка виконувала відтискання, продемонструвала таке ж збільшення сили верхньої частини тіла та росту м'язів, як і група жиму лежачи. Несподівано, погодься.

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Як накачати груди за допомогою відтискань

Етьє використовує результати цього дослідження, щоб скласти програму тренувань грудей без обладнання. Вона складається з трьох тренувань відтискань на тиждень. Кожне з них фокусується на різних елементах: навичках, силі та витривалості. У цих тренуваннях використовуються різні варіації у залежності від рівня сили верхньої частини тіла, з якою ти починаєш.



Відтискання приносять такий же результат, як і жим лежачи / Фото Unsplash

Він рекомендує почати з перевірки своїх здібностей, виконуючи якомога більше відтискань, стежачи за тим, щоб ти повністю розгинав руки з кожним повторенням.

Якщо тобі вдалося зробити від 1 до 10 повторень, ти потрапляєш на 1 рівень. Від 11 до 30 повторень – 2 рівень. Понад 30 відтискань – 3 рівень.

День навичок

Для дня навичок Етьє пропонує, щоб рівень 1 починався з відтискань на похилій лаві.

"Виберіть потрібну висоту та зменшуйте її згодом, коли станете сильнішим. Використовуйте висоту, яка дозволить вам зробити 3 підходи по 6 – 8 повторень", – каже тренер.

Для 2 рівня Етьє рекомендує дотримуватися регулярних відтискань та робити 70% від максимального відтискання у 3 підходи.

Рівень 3 дає трохи складніший варіант: відтискання з витягуванням рук. Вони охоплюють короткочасне підняття рук у нижній частині відтискання, коли твої груди торкаються землі, щоб прибрати рефлекс розтягування-скорочення. А ще це зробить підйом жорсткішим для твоїх м'язів. Етьє пропонує 3 підходи по половині максимальної кількості відтискань.

Силовий день

У силовий день рівень 1 повинен зосередитися на максимально можливому уповільненні відтискань.

"Було виявлено, що це унікальний спосіб швидко набрати силу", – каже він, призначаючи 5 підходів всього по 1 повторення.

Рівень 2 повинен виконувати відтискання протягом 3 підходів по половині максимальної кількості відтискань. А рівень 3 буде виконувати односторонні відтискання, опускаючи лише одну руку за раз. Слід робити 3 підходи по половині від максимуму своєї кількості.

Дивися на відео, як накачати груди за допомогою відтискань:

День витривалості

Коли справа доходить до роботи на витривалість, усі три групи виконують EMOM (кожну хвилину) відтискання, поєднуючи короткі сплески зусиль з короткими проміжками відпочинку. Кожна група бере половину від своєї максимальної кількості та виконує ці відтискання кожну хвилину протягом 5 хвилин.

"Це дозволяє вам робити багато повторень для підвищення витривалості, не дозволяючи вашому тілу повністю втомлюватися. Вони жорсткі, але дуже ефективні", – каже Етьє.

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Візьми на озброєння комплекс тренувань від Джеремі Етьє. З допомогою цих вправ ти зможеш накачати сильні та міцні грудні м'язи. Гарантуємо, результат тобі сподобається. Головне – викладатися на повну та виконувати кожне повторення максимально якісно!