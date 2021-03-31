Як накачати квадрицепси: тренер поділився найкращою вправою для ніг

Джерело:Men's Health
Коли справа доходить до нарощування сили й обсягів ніг, присідання зі штангою – важлива вправа. Тренер Джефф Кавальєр пояснює, що потрібно зробити під час її виконання, щоб посприяти швидкому приросту квадрицепсів.
Немає нічого поганого у традиційній широкій стійці, якщо ти присідаєш з великою вагою. Але такий підхід може обмежити твої можливості пересування. Джефф Кавальєр знає, як ефективніше прокачувати квадрицепси за допомогою присідання зі штангою.
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"Якщо ти весь час так присідаєш, я пропоную тобі змінити це. Це принесе тобі користь, тому що у цьому присяді ти розвиватимешся по-іншому", – підкреслює він.
Він рекомендує використовувати вужчу стійку, поставивши ноги значно ближче одна до одної (приблизно на ширині плечей). У такому випадку діапазон рухів сильно збільшується.
"Замість того, щоб твої коліна перебували у фронтальній площині, рухаючись назовні, тепер зі звуженими, вони повинні переміщатися у сагітальній площині, що означає, що тобі потрібно опускатися нижче. Усе завдяки глибшому згинанню стегна і, звичайно, щиколотки з великим тильним згинанням", – додає Кавальєр.
Якщо твої щиколотки не мають достатньої рухливості, ти можеш виявити, що в результаті з усіх сил намагаєшся опуститися більш ніж на півдорозі. Кавальєр пропонує одне просте рішення цієї проблеми: встати, злегка піднявши п'яти на парі дисків. Це послабить верхнє згинання та забезпечить повний діапазон рухів.
Дивися, як виконувати вправу для прокачування квадрицепсів:
Це не означає, що ти повинен робити повторення з максимальною вагою, присідаючи у вужчій стійці. Фактично Кавальєр рекомендує різко знизити вагу при виконанні цього варіанту, одночасно збільшуючи кількість повторень.
Тренер додає, що тобі не потрібно турбуватися про те, що ти втратиш силу через зниження ваги.
"Якщо ти зможеш краще залучити квадрицепси у нижній частині вправи, ти зможеш отримати сильніші присідання, коли повернешся до традиційних широких присідань", – пояснює він.
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Спробуй виконувати цю вправу, щоб накачати квадрицепси. Завдяки їй тобі вдасться отримати бажаний об'єм м'язів ніг.