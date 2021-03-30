Кросфіт для чоловіків вдома: завдання на 300 повторень, яке прокачає твоє тіло
Щоб залишатися у формі та бути сильним вдома, достатньо просто робити багато берпі. Але слід бути чесними: нам не подобається їх виконувати. На щастя, якщо ти дійсно хочеш підштовхнути себе, покращити свою фізичну форму та розвинути сильніше та чіткіше тіло, тобі просто потрібно працювати над тим, що є у тебе вдома.
Джерело:Men's Health
Скотт Бріттон, засновник благодійного руху функціонального фітнесу Battle Cancer, спеціально розробив цей комплекс. Він запропонував кожному виконати задачу з 300 повтореннями незалежно від устаткування, яке може бути у тебе.
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Присвячена рядовому Брюсові Гері, традиційна версія тренування охоплює підйоми й опускання на ящик з повтореннями кожного руху. У цьому випробуванні ти спускаєшся "сходами", а потім підіймаєшся вгору: 50, 40, 30, 20, 10, 20, 30, 40, 50.
Для кожного ходу тобі пропонують 3 варіанти. Це означає, що ти можеш вільно адаптувати кожен предмет до свого рівня навичок і доступного обладнання. Щоб кожен міг продовжувати отримувати той же стимул: великий метаболічний удар покращення фізичної форми та спалювання максимальної кількості калорій.
Тренування кросфіт на 300 повторень
1. Крок вперед / Стрибок на ящик / Крок назад
2. Жим гантелей від плеча
3. Стрибки на скакалці
Спробуй і ти виконувати цей комплекс вправ. Він дозволить не лише підтримувати бажану фізичну форму, а й заряджатиме енергією для нових звершень!
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