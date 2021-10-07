Як накачати м'язи грудей і трицепси: вибухові вправи від фітнес-тренера

Ми продовжуємо підкидати тобі круті ідеї тренувань. Цього разу зосередимо увагу на м'язах грудей і трицепсах. Тобі однозначно сподобається результат, який не змусить на себе довго чекати. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Він зауважив, що це дуже популярне тренування. Тому він вирішив зробити все можливе у тренажерному залі готелю.

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Коли ти тренуєш груди, важливо використовувати різні кути, щоб розвинути "круглу" естетику. Що стосується трицепса, спробуй використовувати всі три хватки (як показано у пості), щоб розвинути кожну головку трицепса,

– пояснює Волкер.

Він додав: намагаючись наростити м'язи, важливо більше розуміти про своє тіло та про правильне харчування, яке ефективне для твоїх цілей.

Потужне тренування грудей і трицепсів

Тяга троса від високого положення до низького: 4 підходи по 10 – 12 повторень

4 підходи по 10 – 12 повторень Жим Тейта на похилій лаві однією рукою: 4 підходи по 10 – 12 повторень на кожну руку

4 підходи по 10 – 12 повторень на кожну руку Жим вузьким хватом на груди в нахилі: 4 підходи по 10 – 12 повторень

4 підходи по 10 – 12 повторень Розгинання трицепса у тязі троса: 4 підходи по 12 повторень

4 підходи по 12 повторень Відтискання вузьким хватом на похилій лаві: 4 підходи по 15 повторень

4 підходи по 15 повторень Супінований хват знизу (розгинання на трицепс) однією рукою: 4 підходи по 10 – 12 повторень на кожну руку

Порада: виконуй кожне повторення якісно. Якщо ти підійдеш до цього питання менш відповідально, то й м'язи ростимуть повільно, а бажаний рельєф не з'являтиметься.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування:

Візьми на озброєння цей комплекс вправ від Ніка Волкера. З його допомогою ти зможеш наростити м'язи грудей, а також трицепса. Гарантуємо, тобі сподобаються зміни, які ти дуже скоро побачиш у дзеркалі. Тож не зупиняйся!

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Текст публікації Ніка Волкера

Груди та трицепси!

Проведіть пальцем, щоб розважитися, зберегти та поділитися!!!

Це було дуже популярне тренування, тому сьогодні я вирішив зробити все можливе в тренажерному залі готелю для всіх вас!

Коли ви тренуєте груди, важливо використовувати різні кути, щоб розвинути "круглу" естетику! Що стосується трицепса, спробуйте використовувати всі три хватки (як показано в пості), щоб розвинути кожну головку трицепса.

Намагаючись НАЛАШТУВАТИ м'язи, важливо дізнатися про своє тіло і про правильне харчування, яке ефективне для ваших цілей. На щастя, для вас в моєму новому додатку будуть рекомендації з харчування та приблизні плани харчування!

Тренування

1. Тяга троса від високого положення до низького: 4 x 10 – 12

2. Жим Тейта на похилій лаві однією рукою: 4 x 10 – 12 на кожне

3. Жим вузькими грудьми в нахилі: 4 x 10 – 12

4. Розгинання трицепса з виносним тросом: 4 x 12

5. Відтискання вузьким хватом на похилій лаві: 4 x 15

6. Супінований хват на розгинання трицепса однією рукою: 4 x 10 – 12 кожне.

Тренуйтеся разом зі мною і стежте за всіма МОЇМИ тренування в моєму власному додатку. В МОЄМУ ДОДАТКУ, який запускається ЗАВТРА, 7 жовтня о 10:00 за тихоокеанським часом!!! Посилання в біографії або на сайті www.nickwalkerfitness.app!