Твої ноги палатимуть: тренер поділився вибуховим тренуванням з гантелями – відео

Як свідчить практика, ногам ми часто приділяємо недостатньо уваги. Мовляв, достатньо накачати прес, а також зробити фактурними руки та спину. Але не варто ігнорувати свої ноги. Особливо, якщо для їхнього прокачування не потрібно навіть з дому виходити. Лови крутий комплекс вправ з гантелями, який прокачає твої ноги.

Цим тренуванням поділився фітнес-тренер Нік Волкер. Відразу ж зауважимо, що це вправи високої інтенсивності, тож не очікуй, що буде легко.

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Як накачати ноги – вправи з гантелями

Якщо ти хочеш оживити свої вправи для ніг, нарощувати м'язи та спалити жир, спробуй додати до свого тренування кілька вправ високої інтенсивності,

– наголошує Нік.

Мета високоінтенсивного міксу: збільшити частоту серцевих скорочень та привести твоє тіло в анаболічний стан (нарощування м'язів, спалювання жиру).

Дивися, як Нік Волкер виконує вибухове тренування для ніг:

Для розігріву тіла можна трохи потанцювати, а тепер гайда виконувати вправи:

Присідання сумо з обтяженням перед стрибком: 3 підходи по 15 повторень Підйом на коліна: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу Розтягування ноги: 3 підходи по 12 повторень на кожну ногу Випади в стрибку: 3 підходи по 20 повторень

Тренер нагадує, що необхідно відпочивати по 20 секунд між підходами, щоб досягнути бажаного результату.

Візьми на озброєння це тренування. Воно однозначно допоможе тобі попрацювати над своїми ногами, щоб їх більше ніхто і ніколи не наважився називати сірничками.

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