Нік Волкер не лише поділився крутим тренуванням, а й дав кілька дієвих порад. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів.
Варте уваги Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі
Високоінтенсивне тренування з гантелями
"Один з моїх улюблених способів тренуватися – включити перед силовими тренуваннями якусь схему високої інтенсивності. Це дозволяє втомити м'язи перед тренуванням, а тілу перейти в анаболічний стан (нарощування м'язів, спалювання жиру", – пояснює він.
- Танцюй, щоб розігрітися.
- Стрибки з підйомом гантелей: 3 підходи по 30 секунд.
- Почерговий підйом гантелей: 3 підходи по 12 – 15 повторень на кожну руку.
- Перехресні відтискання: 3 підходи по 20 натискань.
- Підйоми гантелі з Берпі: 3 підходи по 15 повторень.
- Рекомендація від тренера: відпочивай 20 – 30 секунд між підходами.
Нік Волкер також нагадує, що займатися фітнесом – весело. Якщо ти не знаєш, з чого почати свій день, то просто йди. Прагни зробити 8 – 10 тисяч кроків щодня. І буде тобі щастя!
Візьми на озброєння Тренер поділився воєнним трюком, який дозволить отримати максимум від відтискань