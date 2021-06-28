Нік Волкер не лише поділився крутим тренуванням, а й дав кілька дієвих порад. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів.

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Високоінтенсивне тренування з гантелями

"Один з моїх улюблених способів тренуватися – включити перед силовими тренуваннями якусь схему високої інтенсивності. Це дозволяє втомити м'язи перед тренуванням, а тілу перейти в анаболічний стан (нарощування м'язів, спалювання жиру", – пояснює він.

Танцюй, щоб розігрітися. Стрибки з підйомом гантелей: 3 підходи по 30 секунд. Почерговий підйом гантелей: 3 підходи по 12 – 15 повторень на кожну руку. Перехресні відтискання: 3 підходи по 20 натискань. Підйоми гантелі з Берпі: 3 підходи по 15 повторень.

Рекомендація від тренера: відпочивай 20 – 30 секунд між підходами.

Нік Волкер також нагадує, що займатися фітнесом – весело. Якщо ти не знаєш, з чого почати свій день, то просто йди. Прагни зробити 8 – 10 тисяч кроків щодня. І буде тобі щастя!

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