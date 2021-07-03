Твои ноги будут гореть: тренер поделился взрывной тренировкой с гантелями – видео

Как показывает практика, ногам мы часто уделяем недостаточно внимания. Мол, достаточно накачать пресс, а также сделать фактурными руки и спину. Но не стоит игнорировать свои ноги. Особенно, если для их прокачки не нужно даже из дома выходить. Лови крутой комплекс упражнений с гантелями, который прокачает твои ноги.

Этой тренировкой поделился фитнес-тренер Ник Волкер. Сразу же заметим, что это упражнения высокой интенсивности, поэтому не жди, что будет легко.

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Как накачать ноги – упражнения с гантелями

Если ты хочешь оживить свои упражнения для ног, наращивать мышцы и сжечь жир, попробуй добавить к своей тренировке несколько упражнений высокой интенсивности,

– отмечает Ник.

Цель высокоинтенсивного микса: увеличить частоту сердечных сокращений и привести твоё тело в анаболическое состояние (наращивание мышц, сжигание жира).

Смотри, как Ник Волкер выполняет взрывную тренировку для ног:

Для разогрева тела можно немного потанцевать, а теперь айда выполнять упражнения:

Приседания сумо с отягощением перед прыжком: 3 подхода по 15 повторений Подъем на колени: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу Растяжения ноги: 3 подхода по 12 повторений на каждую ногу Выпады в прыжке: 3 подхода по 20 повторений

Тренер напоминает, что необходимо отдыхать по 20 секунд между подходами, чтобы достичь желаемого результата.

Возьми на вооружение эту тренировку. Она однозначно поможет тебе поработать над своими ногами, чтобы их больше никто и никогда не решился называть спички.

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