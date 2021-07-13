Танцюючий фітнес-тренер поділився крутим тренуванням для ніг: комплекс вправ

Ноги – та частина тіла, якій чоловіки часто не приділяють достатньо часу. Мовляв, найважливішим є прес і біцепси. Але ми не втомлюємося нагадувати про рівномірну розбудову тіла. А допомогти тобі накачати ноги може комплекс вправ від фітнес-тренера Ніка Волкера.

Для виконання цих вправ тобі не потрібно навіть з дому виходити. Головне – мати під рукою гантелі, а також запастися позитивним настроєм. Тож гайда разом з Men 24 будувати тіло своєї мрії!

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Усе ще не можеш рости та розвивати ноги без гори модного обладнання? Пам'ятай про різноманітне положення стопи та постарайся пов'язати свій розум з м'язами, на які ти впливаєш", – наголошує фітнес-тренер.

Як накачати ноги з допомогою гантель

Традиційно не забувай розігрівати своє тіло за допомогою ритмічного танцю.

Гойдалки з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень

Потягнися через п'ятки, щоб відчути сідниці у самому низу руху. Подумай про "перекидування" ваги через стегна та стискання сідниць зверху.

Стрибки з присіданням: 4 підходи по 20 повторень

Тренер закликає бути обережним. Відчуй, як вага компактно лягає на груди, і не забувай про пальці ніг, щоб твої ноги були максимально напруженими.

Присідання сумо з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень

Пальці ніг направлені приблизно на 45 градусів. Витискай землю п'ятками, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.

Стегновий мостик на одній нозі: 4 підходи по 12 повторень кожна

Тут тренер рекомендує наблизити п'ятку до сідниць, підштовхнути вагу через п'ятку до неба, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.

Не забувай

Дивися, як Нік Волкер виконує вправи для ніг з гантелями:

Годі шукати виправдання. Пора працювати над тілом своєї мрії. І якщо ти почнеш уже сьогодні, то дуже скоро побачиш результат, який тебе відверто потішить!

Візьми на озброєння Як накачати плечі та м'язи кора: потужний комплекс вправ для домашнього тренування