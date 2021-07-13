Танцюючий фітнес-тренер поділився крутим тренуванням для ніг: комплекс вправ
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Ноги – та частина тіла, якій чоловіки часто не приділяють достатньо часу. Мовляв, найважливішим є прес і біцепси. Але ми не втомлюємося нагадувати про рівномірну розбудову тіла. А допомогти тобі накачати ноги може комплекс вправ від фітнес-тренера Ніка Волкера.
Для виконання цих вправ тобі не потрібно навіть з дому виходити. Головне – мати під рукою гантелі, а також запастися позитивним настроєм. Тож гайда разом з Men 24 будувати тіло своєї мрії!
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"Усе ще не можеш рости та розвивати ноги без гори модного обладнання? Пам'ятай про різноманітне положення стопи та постарайся пов'язати свій розум з м'язами, на які ти впливаєш", – наголошує фітнес-тренер.
Як накачати ноги з допомогою гантель
Традиційно не забувай розігрівати своє тіло за допомогою ритмічного танцю.
- Гойдалки з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень
Потягнися через п'ятки, щоб відчути сідниці у самому низу руху. Подумай про "перекидування" ваги через стегна та стискання сідниць зверху.
- Стрибки з присіданням: 4 підходи по 20 повторень
Тренер закликає бути обережним. Відчуй, як вага компактно лягає на груди, і не забувай про пальці ніг, щоб твої ноги були максимально напруженими.
- Присідання сумо з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень
Пальці ніг направлені приблизно на 45 градусів. Витискай землю п'ятками, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.
- Стегновий мостик на одній нозі: 4 підходи по 12 повторень кожна
Тут тренер рекомендує наблизити п'ятку до сідниць, підштовхнути вагу через п'ятку до неба, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.Не забувай відпочивати по 30 – 45 секунд між кожною вправою.
Дивися, як Нік Волкер виконує вправи для ніг з гантелями:
Годі шукати виправдання. Пора працювати над тілом своєї мрії. І якщо ти почнеш уже сьогодні, то дуже скоро побачиш результат, який тебе відверто потішить!
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