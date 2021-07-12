Комплексом вправ для домашнього тренування поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату та уже дуже скоро побачити перші результати.

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"Одна з моїх улюблених комбінацій груп м'язів для спільної роботи – це плечі та м'язи кора. Обидві ці групи м'язів ідуть пліч-о-пліч, створюючи силу та стабільність через м'язи кора та плечового поясу", – наголошує Нік Волкер.

Комплекс вправ для плечей і м'язів кора

Традиційно починаємо з розігріву тіла. Для цього можеш, наприклад, потанцювати. Саме так і робить наш тренер.

Супінований (хват знизу) жим плечима: 3 підходи по 12 – 15 повторень. Ізометричні бокові підйоми: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку. Жим Арнольда на колінах: 3 підходи по 12 – 15 повторень. Почергові підйоми верхньої частини високої планки: 3 підходи по 10 повторень. Бокова планка з підйомами: 3 підходи по 10 повторень.

Порада від тренера: відпочивай протягом 30 – 45 секунд між кожною вправою.

Дивися, як правильно виконувати комплекс вправ від Ніка Волкера:

Спробуй і ти виконувати вправи від Ніка Волкера. Вони не лише позитивно вплинуть на заряд енергії, а й допоможуть побудувати тіло твоєї мрії. Тобі сподобається!

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