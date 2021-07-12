Як накачати плечі та м'язи кора: потужний комплекс вправ для домашнього тренування

Ми не втомлюємося нагадувати, що для роботи над власним тілом необов'язково ходити до спортзалу. Досить багато вправ можна спокійно виконувати вдома. Цього разу ми розповімо, як накачати плечі та м'язи кора. Тож годі лінуватися. Пора ставати кращою версією себе.

Комплексом вправ для домашнього тренування поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою ти зможеш досягнути бажаного результату та уже дуже скоро побачити перші результати.

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"Одна з моїх улюблених комбінацій груп м'язів для спільної роботи – це плечі та м'язи кора. Обидві ці групи м'язів ідуть пліч-о-пліч, створюючи силу та стабільність через м'язи кора та плечового поясу", – наголошує Нік Волкер.

Комплекс вправ для плечей і м'язів кора

Традиційно починаємо з розігріву тіла. Для цього можеш, наприклад, потанцювати. Саме так і робить наш тренер.

Супінований (хват знизу) жим плечима: 3 підходи по 12 – 15 повторень. Ізометричні бокові підйоми: 3 підходи по 10 повторень на кожну руку. Жим Арнольда на колінах: 3 підходи по 12 – 15 повторень. Почергові підйоми верхньої частини високої планки: 3 підходи по 10 повторень. Бокова планка з підйомами: 3 підходи по 10 повторень.

Порада від тренера:

Дивися, як правильно виконувати комплекс вправ від Ніка Волкера:

Спробуй і ти виконувати вправи від Ніка Волкера. Вони не лише позитивно вплинуть на заряд енергії, а й допоможуть побудувати тіло твоєї мрії. Тобі сподобається!

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