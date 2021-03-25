Зірка UFC поділився крутою вправою, яка допоможе накачати прес: спробуй повторити її

Джерело:Men's Health
Мати шість сталевих кубиків преса – мрія більшості чоловіків. Тож не дивно, що зірки регулярно діляться своїми вправами, які допомагають їм досягати бажаного результату. Легенда UFC Жорж Сен-П'єр теж показав круту вправу, яка допоможе прокачати м'язи преса. Гайда дивитися та пробувати виконати її.
Жорж Сен-П'єр знову кинув кожному виклик тижня. З допомогою цієї вправи можна не лише зміцнити тіло, а й отримати прес своєї мрії.
Спробуй також Колишній боєць UFC кинув усім 20-секундний виклик: він не кожному по зубах
"Це складно для міцності корпусу", – зауважує Сен-П'єр.
Також він додає, що вправу найкраще виконувати на твердій, гладкій поверхні. І обов'язково у шкарпетках. Коротенька порада від нас: не у білих.
Тримаючи ноги та руки прямими, Сен-П'єр нахиляється, потім повільно відсуває ступні назад, поки не перейде у положення планки. Потім він підтягується і повертається у положення стоячи.
"Ви збираєтеся торкнутися носом землі та знову встати. Ви не маєте права ставити коліна або лікті на підлогу", – наголошує колишній боєць UFC.
Він також пропонує важливу пораду: переконайся, що ти округляєш, а не вигинаєш спину, інакше ти завалишся на підлогу в кінці руху.
Дивися, як Сен-П'єр виконує круту вправу для прокачування преса:
Спробуй і ти виконувати цю вправу, щоб до літа прокачати свій прес. Особлива її цінність у тому, що для цього не потрібно виходити навіть зі спальні.
Раніше Жорж Сен-П'єр кидав своїм підписникам складний 10-секундний тест балансу
Візьми на озброєння Які м'язи слід тренувати чоловікові, щоб подобатися жінкам