Як накачати руки в домашніх умовах: тренер показав 4 прості та дієві вправи

Хочеш наростити м'язи на руках? Тоді тобі однозначно слід спробувати виконувати вправи від фітнес-тренера Бенно Пітерса. Гайда разом з Men 24 виконувати їх, щоб до літа можна було сміливо хизуватися своїми біцепсами!
Джерело: фітнес-тренер Бенно Пітерс
Фітнес-тренер поділився комплексом вправ, які допоможуть накачати руки у домашніх умовах. Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом!
Це цікаво Блогер спробував виконати складні вправи з тіктоку за 1 день: дивися, що з цього вийшлоІнвентар: для виконання цих вправ тобі знадобляться гумки для фітнесу.
Переконайся, що ти взяв гумку так, щоб відчути значний опір, коли повністю витягнеш руку за спиною. Тримай руку витягнутою та повертай її, поки вона не стане в горизонтальне положення, потім поверни її у вихідне положення.
Зроби один крок вперед і зігни коліно так, щоб ти міг покласти плече на квадрицепс. Встань на гумку, щоб скоротити її до довжини, яка забезпечить тобі гарний опір при витягнутій руці.
• утримуй руку вгорі протягом 5 секунд, щоб ускладнити завдання.
Встань на гумку однією ногою та візьмися за неї двома руками долонями до обличчя. Тримай руки перед собою щільним хватом і намагайся підняти руки якомога вище.
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Спробуй виконати цю вправу з великою вибуховою силою. Це не дуже складний рух, що робить його ідеальним для виконання безлічі вибухових повторень, які допомагають нарощувати біцепс.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, щоб отримати приголомшливі результати з 30-секундним відпочинком між кожною вправою і 3 – 4 хвилинами паузи після кожного підходу. Загалом таких підходів має бути 3. Якщо ти не початківець – виконуй 5 підходів.
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