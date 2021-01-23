Якщо у тебе завжди не вистачає часу для тренувань, то поради фітнес-тренера Бенно Пітерса допоможуть тобі побудувати тіло мрії. Цього разу він назвав 3 вправи, за допомогою яких можна накачати ідеальний сталевий прес. Гайда разом з Men 24 виконувати їх, щоб до літа можна було сміливо хизуватися шістьма кубиками!

Фітнес-тренер Бенно Пітерс поділився комплексом вправ, які допоможуть накачати прес у домашніх умовах. Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом!

Варте уваги Чому не ростуть м'язи ніг: фітнес-тренер назвав 3 найпоширеніші помилки

1. Повітряні сходи

По суті, ти намагаєшся піднятися сходами, але лежачи. Тренер зауважив, що потрібно контролювати свій нижній прес під час виконання цієї вправи. Уникай поспіху, щоб збільшити проміжок часу, під час якого ти напружуєш свої м'язи.

Виконай 5 кроків на кожну ногу вверх, і 5 кроків вниз. 5 повторень.

2. Бокові тяги ногами

Випрями ноги під кутом і утримуй їх протягом 2 секунд. Сильно притисни руки до землі для кращого балансу.

Виконай по 8 повторень на кожну сторону, щоб досягнути бажаного результату.

3. Скручування з прямими ногами

У цьому випадку ти не згинаєш ноги, а випрямляєш їх. Спробуй втиснути їх максимально у підлогу, щоб дотримуватися балансу. І в такому положенні виконуй скручування. Твоя задача – торкнутися пальцями рук до пальців ніг, а потім відвести їх позаду своєї голови.

Виконай 12 вибухових повторень без поспіху.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Бенні Пітерс зауважив, що не потрібно робити жодного відпочинку між вправами. Натомість слід зробити паузу на 2 хвилини після виконання цих 3 вправ. Загалом, потрібно зробити 3 такі підходи!