Як накачати сильні та рельєфні груди: 4 перевірені методи

Під час роботи над тілом своєї мрії недостатньо просто качати прес. Потрібно підійти до цього питання комплексно. Зокрема, приділяючи достатньо уваги м'язам грудей.

Якщо вони будуть виразними, то й прес виділятиметься на їхньому фоні. Тож, будьмо відвертими, одне без іншого виглядатиме дещо дивним. Саме з цією метою ми ділимося з тобою кількома методами, які допоможуть ефективно наростити м'язи грудей.

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Метод 1: налаштуй жим лежачи

Коли ти стаєш сильнішим у жимі лежачи, ти стаєш сильнішим у ширшому розумінні слова (прости за каламбур). Що ми маємо на увазі? Те, що деякі вправи стануть легшими. Тож, підіймаючи лаву ти підвищиш загальний рівень тренувань.

Але варто пам'ятати, що бодибілдинг не означає безпосередньо лише силу. Якщо ти збираєшся будувати своє тіло винятково для фізичних результатів, тобі потрібно робити трохи більше повторень, ніж для силових цілей.

Бонусна порада: зроби планку трохи меншою. Таким чином ти опрацьовуєш верхню частину грудей, внаслідок чого вони стають більшими. Це має вирішальне значення для створення бажаного 3D-ефекту.

2. Метод 2: не забувай про кути нахилу

Ніколи не завадить пограти із кутами нахилу. Невеликий нахил необхідний, щоб буквально атакувати твої груди. Ти можеш досягнути цього, окрім іншого, розпочавши з жиму штанги на похилій лаві.

Важливо: тягни штангу на половину, щоб активніше напружувати м'язи грудей.



Експериментуй з кутами нахилу / Фото Gyan Shahane

Ти можеш використовувати жим лежачи на похилій лаві, але у цьому випадку не менш ефективними можуть бути гантелі. Таким чином, ти залучаєш дрібні стабілізуючі м'язи та зможеш більше розтягнути нижню частину. Цього, на жаль, не зробиш зі штангою. А ще гантелі мінімізують отримання травми.

Метод 3: різні варіанти для зростання м'язів

Щоб вирости, м'язи повинні бути враженими – Золоте правило Арнольда Шварценеггера. Якщо ти тренуєшся, то тобі потрібно додавати різноманітності. Вона допоможе уникнути виходу на плато, а також дасть твоїм м'язам гарний імпульс.

Що можна придумати? Наприклад, жим лежачи зворотним хватом, жим зі стрічкою та відтискання зі стрічкою. Ці вправи ідеально підійдуть для роботи над твоїми грудьми. Фактично, будь-яка вправа, яка трохи відрізняється, забезпечує хоч і невеликий, але додатковий ріст м'язів. І це робить тренування ефективнішим.

Метод 4: вправи на ізоляцію пакетів

Оскільки ти використовуєш комплексні вправи, іноді дуже важливо цілеспрямовано впливати лише на певний м'яз. Ізолюючи його, вся увага зосередиться саме на ньому. Це створить сильніший зв'язок між мозком і м'язами, і ти зможеш краще опрацьовувати їх. У нашому випадку – м'язи грудей.

Намагайся додати до свого звичного розпорядку вправи, які працюватимуть саме на м'язи грудей.



Використовуй вправи для ізоляції необхідних м'язів / Фото Anastase Maragos

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Візьми на озброєння ці поради, щоб наростити сильні та рельєфні м'язи грудей. А також не забувай про те, що робота над своїм тілом – справа комплексна. Тож зосереджуйся не лише на цій групі м'язів, а й працюй рівномірно над усіма. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

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