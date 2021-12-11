Караєш себе заняттям HIIT о 5 ранку 7 днів на тиждень? Це вже минуле фітнесу. Згідно зі статтею, опублікованою в Annals of Internal Medicine, повільні, зосереджені, уважні рухи, що становлять традиційну практику тай-чі, можуть відповідати аеробним вправам, приносивши користь здоров'ю.

Варте уваги Як приготувати алкогольний коктейль Pear Mule: спробуй себе в ролі барMENa

Повільні вправи дають позитивний ефект

Дослідники вивчили 543 учасників – усім від 50 років і більше, і всі вони мали зайву вагу – протягом 12 тижнів і виявили, що регулярне заняття тай-чі знижує осяжність талії та знижує рівень холестерину.

  • Що цікаво, таких же результатів можна досягнути завдяки швидким і складним вправам.

Це може бути пов'язане зі здатністю цієї активності стримувати стрес або просто тому, що ці додаткові моменти уважності сприяють формуванню здоровіших звичок.

Повільні вправи позитивно впливають на схуднення
Повільні вправи такі ж ефективні, як і швидкі та складні / Фото Denis Oliveira

Що таке тай-чі

У перекладі з китайської – "велика межа", "космос". Якщо пояснити на хлопський розум, то це традиційна китайська практика. Її основою є плавні рухи – форми, які буквально перетікають з однієї в іншу. Збоку може здаватися, що це такий собі повільний танець.

Ця ідея підтверджена наукою: окреме дослідження виявило зв'язок між практикою уважності та більш послідовним підходом до вправ. Подальші дослідження показали, що суб'єкти, які додавали медитативні практики у свій розпорядок дня, мали вищий рівень активності.

Тобі сподобається На швидкість проти довгих дистанцій: який біг кращий для спалювання калорій

Тож ми б рекомендували не заганяти себе у цілодобовий HIIT. Додай повільні заняття, спрямовані на контроль, концентрацію та розвиток навичок. Зрештою, це ж спрацювало з черепахами.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: