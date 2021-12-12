Как накачать сильную и рельефную грудь: 4 проверенных метода

Во время работы над телом своей мечты недостаточно просто качать пресс. Надо подойти к этому вопросу комплексно. В частности, уделяя достаточно внимания мышцам груди.

Если они будут выразительны, то и пресс будет выделяться на их фоне. Итак, будь откровенны, одно без другого будет выглядеть несколько странным. Именно для этой цели мы делимся с тобой несколькими методами, которые помогут эффективно нарастить мышцы груди.

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Метод 1: настрой жим лежа

Когда ты становишься сильнее в жиме лежа, ты становишься сильнее в более широком смысле слова (прости за каламбур). Что мы имеем в виду? То, что некоторые упражнения станут легче. Итак, поднимая скамью ты повысишь общий уровень тренировок.

Но следует помнить, что бодибилдинг не означает непосредственно только силу. Если ты собираешься строить свое тело исключительно для физических результатов, тебе нужно делать чуть-чуть больше повторений, чем для силовых целей.

Бонусный совет: сделай планку поменьше. Таким образом ты обрабатываешь верхнюю часть груди, вследствие чего она становится больше. Это имеет решающее значение для создания желаемого эффекта 3D.

2. Метод 2: не забывай про углы наклона

Никогда не мешает поиграть с углами наклона. Небольшой наклон необходим, чтобы буквально атаковать твою грудь. Ты можешь добиться этого, кроме прочего, начав с жима штанги на наклонной скамье.

Важно: тяни штангу на половину, чтобы активнее напрягать мышцы груди.



Экспериментируй с углами наклона / Фото Gyan Shahane

Ты можешь использовать жим лежа на наклонной скамье, но в этом случае не менее эффективными могут быть гантели. Таким образом ты привлекаешь мелкие стабилизирующие мышцы и сможешь больше растянуть нижнюю часть. Этого, к сожалению, не сделаешь со штангой. А еще гантели минимизируют получение травмы.

Метод 3: разные варианты для роста мышц

Чтобы вырасти, мышцы должны быть поражены – Золотое правило Арнольда Шварценеггера. Если ты тренируешься, тебе нужно добавлять разнообразия. Оно поможет избежать выхода на плато, а также даст твоим мышцам хороший импульс.

Что можно выдумать? Например, жим лежа обратным хватом, жим с лентой и отжимания с лентой. Эти упражнения идеально подойдут для работы над твоей грудью. Фактически, любое немного отличающееся упражнение обеспечивает хоть и небольшой, но дополнительный рост мышц. И это делает тренировку более эффективной.

Метод 4: упражнения на изоляцию пакетов

Поскольку ты используешь комплексные упражнения, иногда очень важно целенаправленно воздействовать только на определенную мышцу. Изолируя ее, все внимание сосредоточится именно на нем. Это создаст более сильную связь между мозгом и мышцами, и ты сможешь лучше прорабатывать их. В нашем случае – мышцы груди.

Старайся добавить в свой привычный распорядок упражнения, которые будут работать именно на мышцы груди.



Используй упражнения для изоляции требуемых мышц / Фото Anastase Maragos

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы нарастить сильные и рельефные мышцы груди. А также не забывай, что работа над своим телом – дело комплексное. Поэтому сосредоточься не только на этой группе мышц, но и работай равномерно над всеми. Айда становиться лучшей версией себя вчерашнего вместе с Men 24!

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