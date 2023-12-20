Як накачати сталевий прес за 5 хвилин: топовий тренер поділився своїм комплексом вправ

Коли справа доходить до тренування преса, великий об'єм – це не обов'язково все. У новому відео засновник Athlean-X і силовий тренер Джефф Кавальєр демонструє "неймовірно жорстку" рутину на прес.

Вона складається з шести вправ, які виконуються без відпочинку між ними, запалюючи твій прес всього за п'ять хвилин. Гайда разом з Men 24 додавати до своєї тренувальної рутини цей комплекс вправ, який тренер виклав у своєму ютубі.

Варте уваги Феєрія смаку та емоцій: найпопулярніші коктейлі 2023 року

Він зазначає, що важливо виконувати ці вправи в правильній послідовності, починаючи з вправ на нижній прес, які працюють знизу вгору, а потім закінчуючи вправами на верхній прес, які працюють зверху вниз, оскільки їх буде легше виконати у втомленому стані.

П'ятами до небес

Час: 60 секунд

Почни з того, що ляжеш на спину, поклавши руки на підлогу по боках долонями донизу. Підійми ноги вгору, поки вони не опиняться під кутом 90 градусів до тулуба, а потім потягни їх до стелі.

Ці рухи нижнього преса починаються від таза назад до плечей. Все інше тут фіксоване. Мета полягає в тому, щоб створити простір під куприком,

– каже Кавальєр.

Скручування поршнів

Час: 30 секунд

Починаючи з положення планки, підтягуй і скручуй ноги всередину в різних напрямках.

Обертання знизу вгору знову залучає нижній прес, а також працює над косими м'язами,

– пояснює Кавальєр.

Дуель годинників

Час: 30 секунд

Це складна варіація типового V-подібного присідання. Перебуваючи в V-подібному присіданні, розводь ноги назовні, а потім зводь їх назад.

Відпочинь упродовж 30 секунд після цього кола. І переходь до наступного, яке складається з інших вправ.

Які вправи та як виконувати, щоб накачати прес: дивися відео

Морська зірка

Час: 60 секунд

Ляж на спину, піднявши руки над головою, а потім прогнися та покрутися, щоб протилежною рукою торкнутися стопи.

Щоразу, коли ми робимо цю вправу, люди кажуть: "Це та, яку я ненавиджу". І я теж,

– каже Кавальєр.

Кранчі на каное

Час: 60 секунд

Ця влучно названа обертальна вправа імітує поперемінні гребкові рухи вниз під час веслування на каное і спрямована на опрацювання преса зверху вниз.

Обов'язково обертай плечима,

– радить Кавальєр.

Скручування Т-подібних планок

Час: 30 секунд

Фінальна вправа вносить ще більше обертання в рівняння, оскільки ти продовжуєш перекочуватися і тягнутися до бічної планки, що чергується.

Ключовим моментом тут є відсутність відпочинку. Оскільки ми зміщуємо фокус навколо преса, на різні зони, ми можемо продовжувати працювати...

– каже Кавальєр.

Читай також 7 звичок, які потрібно виробити негайно, щоб змінити своє життя у 2024 році

За його словами, з такою концентрованою кількістю роботи за такий короткий проміжок часу, п'ять хвилин можуть стати дуже ефективними. Не обов'язково робити вправи на прес дуже довго, але якщо робити їх послідовно, це дуже корисно, наголошує тренер.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.