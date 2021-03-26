5 простих і важливих порад, які допоможуть накачати великі руки

Великі руки – справжня візитівка твого тіла. Саме вони одними з перших впадають у вічі панянкам, які знайомляться з тобою. Тож потрібно відповідальніше поставитися до процесу нарощування м'язової маси й об'єму на руках. Лови 5 простих порад, які допоможуть накачати великі руки.

Звичайно ж, зовсім не обов'язково приділяти усю увагу лише рукам. Але точно так само не можна ігнорувати цю частину тіла. Сталевий прес, звичайно ж, зайвим не буде. Але чого він буде вартим, якщо твої руки не матимуть достатньо сили?

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До твоєї уваги 5 простих, але ефективних порад. Якщо ти прислухаєшся до них, то матимеш усі шанси наростити руки.

1. Почни тренування з рук

Ти завжди можеш зайнятися руками десь посередині під час тренування, правда? Але відкладання тренувань призводить до зменшення розмірів рук. Наприклад, дослідження, опубліковане в Журналі науки та медицини у спорті, показує, що ти повинен починати тренування з м'язів, які хочеш наростити найбільше. Мрієш про великі руки? Починай з них.



Тренування варто починати з тієї групи м'язів, яку ти хочеш накачати / Фото Unsplash

2. Повноцінне тренування рук

Також тобі варто робити не лише день ніг, живота, а й рук. Не роби просто кілька згинань на біцепс, а потім переходь до грудей. Звичайно ж, твої руки тренуються і під час виконання інших вправ. Але це не дозволить їм рости швидко. Тобі потрібно виконувати спеціальні вправи, які допоможуть отримати бажаний рельєф і об'єм.

3. Зосередься на трицепсах

Ми надто часто говоримо про біцепси. Але мало уваги приділяємо великим м'язам на тильній стороні рук. Мовиться про трицепси. Це найбільший м'яз у руці. Тому є сенс тренувати його так само як і біцепс. Хочеш сильні та об'ємні руки – тренуй трицепси.



Потрібно зосереджуватися не лише на біцепсах, а й на трицепсах / Фото Unsplash

4. Продовжуй стимулювати

Золоте правило Арнольда Шварценеггера: шокуючий принцип. Тренування рук складається не лише зі згинань на біцепс і відтискань. Як сказав Шварценеггер: "Коли прогрес твого тіла зупиняється, це ознака того, що твоє тіло знає твій розпорядок вправ наскрізь. Воно підготовлене до того, що має статися". А це означає, що твої тренування мають бути різноманітними. Це постійно триматиме у тонусі твоє тіло та м'язи, дозволяючи їм рости.

5. Правильне харчування

Мовиться про білки. Але це не означає, що тобі потрібно цілодобово їсти курячу грудку та бобові. Не варто забувати також і про інші корисні мікро- та макроелементи. Тож у твоєму раціоні мають бути також овочі та фрукти. А ще потурбуйся про те, щоб твій раціон був різноманітним. Це теж надзвичайно важливо.



У твоєму раціоні мають бути білки, жири та вуглеводи / Фото Unsplash

Прислухайся до цих порад, якщо хочеш отримати великі та сильні руки. І традиційно не забувай запастися терпінням. Бажаний результат з'явиться, але не відразу ж!

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