Як навчитися заощаджувати у новому році: 5 порад для кожного

Фінансова грамотність надзвичайно важлива. Тобі потрібно вміти не лише заробляти гроші, а й правильно ними керувати. Ми ж розповімо, як заощаджувати у новому, 2022 році!

Існує безліч способів заощаджувати гроші. До твоєї уваги 5 порад, які допоможуть навчитися витрачати менше з нового року. Якщо взяти їх на озброєння, то є дуже високі шанси забезпечити собі стабільне фінансове становище на наступні 12 місяців.

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Як навчитися заощаджувати у 2022 році

1. Визнач бюджет

Визначення щомісячного бюджету може стати необхідною основою, щоб почати менше витрачати. Це одна з основних порад, пов'язаних з економією власних коштів. Усе тому, що з її допомогою можна визначити, скільки ти збираєшся витратити, зосередившись на головному.

Це не означає, що ти не можеш дозволити собі розслаблятися. Фактично ти можеш виділити собі частину бюджету на розваги. І твоя задача – намагатися не виходити за цей ліміт.

Встановлений бюджет дозволить тобі контролювати витрати, а також заощаджувати кошти.

2. Уникай використання кредитної картки

Ще одна з найпопулярніших порад. Використання кредитної картки дійсно може викликати проблеми з фінансами, адже ти не маєш справ з реальними грішми. Ба більше, це може створити ілюзію, що ти витрачаєш мало. З іншого боку, кредитка розв'язує руки, тож ти витрачаєш гроші на всілякі дурниці. І це може стати причиною того, що ти ніяк не можеш накопичити певну суму, наприклад, на омріяну подорож.



Замість кредитної картки відкрий собі дебетну / Фото rupixen.com

Краще використовувати реальні гроші. Якщо ти фанат пластику, то просто відкрий собі дебетну картку та клади на неї фінанси, якими ти володієш.

3. Уникай великих витрат на початку року

На жаль, свята пов'язані у нас з шаленими витратами. І тут немає нічого дивного: подарунки, веселі застілля, розваги. Усе це може стати причиною того, що твій бюджет почне страждати.

А ще у цей період ми схильні до спонтанних і масштабних покупок. І від них експерти рекомендують відмовитися. Це дозволить тобі не почати новий рік зі слабкою фінансовою подушкою.

4. Створи план заощаджень

У бюджеті ти можеш передбачити суму, яку ти можеш відкласти. Якщо ти дійсно хочеш зосередитися на цьому, тобі потрібно створити чіткий план, якого ти дотримуватимешся. Саме він допоможе тобі досягнути будь-якої фінансової мети.

У цьому плані тобі, можливо, знадобиться скоротити особисті витрати на розваги. А ще ми рекомендуємо створити окремий рахунок, на який ти виводитимеш гроші, які плануєш відкласти. Ідеально, щоб з цієї картки ти не міг вивести суму до того моменту, коли вона буде накопичена.



У тебе має бути чіткий план заощаджень / Фото Alejandro Escamilla

5. Подумай про головне

Один зі способів скоротити витрати в цілому – думати лише про найголовніше. Ти можеш чимось потішити себе, але завжди потрібно спочатку запитати: "А мені це дійсно потрібно?".

Якщо ти плануєш витрачати менше, тобі потрібно зосередити усю увагу на предметах першої необхідності. Це дозволить тобі уникати спокус, якими буквально всіяне все наше життя.

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Головна наша порада на весь наступний рік – навчитися казати собі "Ні". Але робити це потрібно з розумом. Не відмовляй собі у всьому. Просто відмовся від спонтанних покупок, які заряджають лише на короткий проміжок часу. Якщо ти щось і захотів, то ми рекомендуємо походити кілька днів з цією думкою. Це дозволить тобі визначити, чи дійсно потрібна тобі ця річ.