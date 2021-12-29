Существует множество способов экономить деньги. К твоему вниманию 5 советов, которые помогут научиться тратить меньше с нового года. Если взять их на вооружение, есть очень высокие шансы обеспечить себе стабильное финансовое положение на следующие 12 месяцев.

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Как научиться экономить в 2022 году

1. Определи бюджет

Определение ежемесячного бюджета может стать необходимым основанием, чтобы начать меньше тратить. Это один из основных советов, связанных с экономией собственных средств. Все потому, что с ее помощью можно определить, сколько ты собираешься потратить, сосредоточившись на главном.

Это не значит, что ты не можешь позволить себе расслабиться. Фактически ты можешь выделить себе часть бюджета на развлечения. И твоя задача – стараться не выходить за этот предел.

Установленный бюджет позволит тебе контролировать расходы, а также экономить средства.

2. Избегай использования кредитной карты

Еще один из самых популярных советов. Использование кредитной карты действительно может вызвать проблемы с финансами, ведь у тебя нет дела с реальными деньгами. Более того, это может создать иллюзию, что ты тратишь мало. С другой стороны, кредитка развязывает руки, так что ты тратишь деньги на всякую ерунду. И это может стать причиной того, что ты никак не можешь накопить определенную сумму, например, на вожделенное путешествие.



Вместо кредитной карты открой себе дебетную / Фото rupixen.com

Лучше использовать реальные деньги. Если ты фанат пластика, просто открой себе дебетную карточку и клади на нее финансы, которыми ты владеешь.

3. Избегай больших затрат в начале года

К сожалению, праздники связаны у нас с бешеными расходами. И здесь нет ничего удивительного: подарки, веселые застолья, развлечения. Все это может стать причиной того, что твой бюджет станет страдать.

А еще в этот период мы склонны к спонтанным и масштабным покупкам. И от них эксперты советуют отказаться. Это позволит тебе не начать новый год со слабой финансовой подушкой.

4. Создай план сбережений

В бюджете ты можешь предусмотреть сумму, которую вы можете отложить. Если ты действительно хочешь сосредоточиться на этом, тебе нужно создать четкий план, который ты будешь соблюдать. Именно он поможет тебе достичь любой финансовой цели.

В этом плане тебе, возможно, придется сократить личные расходы на развлечения. А еще мы рекомендуем создать отдельный счет, на который ты будешь выводить деньги, какие планируешь отложить. Идеально, чтобы с этой карты ты не мог вывести сумму до момента, когда она будет накоплена.



У тебя должен быть четкий план сбережений / Фото Alejandro Escamilla

5. Подумай о главном

Один из способов сократить расходы в целом – думать только о самом главном. Ты можешь чем-нибудь порадовать себя, но всегда нужно сначала спросить: "А мне это действительно нужно?".

Если ты планируешь тратить меньше, тебе нужно сосредоточить все внимание на предметах первой необходимости. Это позволит тебе избегать соблазнов, которыми буквально усеяна вся наша жизнь.

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