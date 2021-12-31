Як не набрати вагу за новорічні свята: 3 безпрограшні методи

Усі ми знаємо, що після свят на 80% складатимемося з салатів і маминих голубців. Але, як показує практика, є кілька методів поласувати смачненьким і не набрати зайву вагу.

До твоєї уваги кілька порад, які допоможуть не набрати вагу за новорічні свята. Візьми їх на озброєння, якщо не хочеш поставити хрест на своїй формі, над якою ти працював цілий рік.

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Як не поправитися після новорічних свят

1. З'їж шоколад

Є одна маленька хитрість, яка дозволить тобі з'їсти значно менше під час святкового застілля. І для цього тобі необхідно скуштувати чорний шоколад. Він, як відомо, містить значно менше цукру, а також максимально корисний для тебе.

Рекомендуємо взяти на озброєння чорний шоколад з 99% вмісту какао.

Дослідники з Копенгагенського університету виявили, що якщо з'їсти трохи чорного шоколаду за 2,5 години до обіду, то ти споживатимеш на 15% менше калорій у порівнянні з молочним шоколадом.



З'їж перед вечерею шматочок чорного шоколаду / Фото Charisse Kenion

2. Віддай перевагу холоду

Усі ми знаємо, що холод дозволяє нам довше залишатися зовні молодшими. Але, як виявилося, він ще й впливає на метаболізм.

Температура вашого тіла впливає на ваш метаболізм. Коли дуже холодно або надзвичайно спекотно, ваш метаболізм пришвидшується,

– каже дієтолог Джилліан Кіллер.

Тож тобі ми рекомендуємо зробити так, щоб у вітальні було прохолодно. Це дозволить не лише почуватися комфортніше, а й набрати менше під час застілля. Тут головне – не перестаратися. Ніхто ж не хоче застудитися.



Прохолода у вітальні пришвидшить твій метаболізм / Фото Juliette F

3. Уникай поспіху

Затишна новорічна або різдвяна вечеря з усіма гостями – те, що викликає низку переживань. І тут немає нічого дивного. Головне у цій справі – уникати поспіху. Це дозволить вам почуватися значно краще, а також не набрати зайву вагу.

Дослідники з Журналу клінічної ендокринології та метаболізму виявили:

коли ти їси, у кишківнику виробляються гормони, які змушують тебе відчувати ситість.

І чим повільніше ти їси, тим менше їжі ти споживаєш. А найцінніше те, що вона стає смачнішою, адже ти можеш розпробувати кожен її компонент.



Уникай поспіху під час трапези / Фото Jed Owen

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Візьми на озброєння ці поради. Вони, можливо, і не гарантують, що ти вийдеш з-за столу без зайвих кілограмів. Але з їхньою допомогою ти точно зможеш набрати менше. А якщо пощастить, то узагалі нічого.