Как не набрать вес за новогодние праздники: 3 беспроигрышных метода

Все мы знаем, что после праздников на 80% будем состоять из салатов и маминых голубцов. Но, как показывает практика, есть несколько способов полакомиться вкусненьким и не набрать избыточный вес.

К твоему вниманию несколько советов, которые помогут не прибавить в весе за новогодние праздники. Возьми их на вооружение, если не хочешь поставить крест на своей форме, над которой ты работал круглый год.

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Как не поправиться после новогодних праздников

1. Съешь шоколад

Есть одна маленькая хитрость, которая позволит тебе съесть гораздо меньше во время праздничного застолья. И для этого тебе нужно отведать черный шоколад. Он, как известно, содержит гораздо меньше сахара, а также максимально полезен для тебя.

Рекомендуем взять на вооружение черный шоколад из 99% какао.

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили, что если съесть немного черного шоколада за 2,5 часа до обеда, ты будешь потреблять на 15% меньше калорий по сравнению с молочным шоколадом.



Съешь перед ужином кусочек черного шоколада / Фото Charisse Kenion

2. Предпочитай холод

Все мы знаем, что холод позволяет нам дольше оставаться внешне моложе. Но, как оказалось, он влияет на метаболизм.

Температура вашего тела оказывает влияние на ваш метаболизм. Когда очень холодно или очень жарко, ваш метаболизм ускоряется,

– говорит диетолог Джиллиан Киллер.

Поэтому мы рекомендуем сделать так, чтобы в гостиной было прохладно. Это позволит не только чувствовать себя более комфортно, но и набрать меньше во время застолья. Здесь главное – не переусердствовать. Никто же не хочет простудиться.



Прохлада в гостиной ускорит твой метаболизм / Фото Juliette F

3. Избегай спешки

Уютный новогодний или рождественский ужин со всеми гостями – то, что вызывает ряд переживаний. И здесь нет ничего удивительного. Главное в этом деле – избегать спешки. Это позволит тебе чувствовать себя гораздо лучше, а также не набрать лишний вес.

Исследователи из Журнала клинической эндокринологии и метаболизма обнаружили:

когда ты ешь, в кишечнике вырабатываются гормоны, заставляющие тебя чувствовать сытость.

И чем медленнее ты ешь, тем меньше еды ты употребляешь. А самое ценное, что она становится вкуснее, ведь ты можешь распробовать каждый ее компонент.



Избегай спешки во время трапезы / Фото Jed Owen

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Возьми на вооружение эти советы. Они, возможно, и не гарантируют, что выйдешь из-за стола без лишних килограммов. Но с их помощью ты точно сможешь набрать меньшее. А если повезет, то вообще ничего.