Якщо ти належиш до людей, які багато пітніють, важливо підібрати правильний одяг. Він допоможе тобі мінімізувати виведення вологи, а також зберігати гідний зовнішній вигляд.

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1. Обирай тканини, що дихають

Це чудовий вибір для чоловіків, які сильно пітніють. Вони дозволяють повітрю циркулювати та вбирати піт, зберігаючи прохолоду і сухість протягом дня. Варто обирати одяг з бавовни, льону і шовку.

2. Уникай грубих тканин

Щільні тканини, такі як лайкра або вовна, можуть утримувати тепло і змушувати тебе пітніти більше. Якщо ти схильний до підвищеного потовиділення, краще уникати таких тканин. Вони можуть викликати дискомфорт, а це нічим добрим не закінчиться. Обирай легший, прохолодний одяг, який дозволить тобі почуватися комфортно та вільно рухатися.

3. Використовуй світлі кольори

Світлі тони відбивають світло і тепло, а темні – поглинають. Це золоте правило, якщо ти хочеш уникнути надмірного потовиділення. Однак, якщо ти шукаєш способи залишатися прохолодним і комфортним протягом дня, краще зупинити свій вибір на одязі таких відтінків, як білий, бежевий або світло-блакитний.



Краще віддати перевагу світлому одягу / Фото wirestock

4. Носи одяг вільного крою

Обтислий одяг може затримувати тепло і піт, змушуючи тебе пітніти ще більше. Натомість краще обирати вільний, зручний одяг, який дозволяє повітрю циркулювати та запобігає накопиченню поту.

5. Носи футболки з короткими рукавами

Футболки з короткими рукавами – чудовий варіант для чоловіків, які сильно пітніють. Адже вони дозволяють повітрю циркулювати навколо рук і пахв – зон, де піт має тенденцію концентруватися. Крім того, якщо ти носиш футболку з короткими рукавами замість футболки з довгими рукавами, ти з меншою ймовірністю спітнієш занадто сильно.

6. Носи спеціалізований одяг

Спеціалізований одяг для певних видів фізичної активності спеціально розроблений для того, щоб шкіра могла пітніти, і може бути чудовим вибором для чоловіків, які страждають від сильного потовиділення. Цей одяг виготовляється з тканин, що дихають та відводить піт, зберігаючи прохолоду і сухість протягом дня. Крім того, деякі бренди також пропонують технічний одяг з антимікробними властивостями, який може допомогти запобігти появі неприємного запаху, викликаного потом.

7. Носи багатошаровий одяг

Якщо ти знаєш, що будеш перебувати в середовищі з перепадами температур, краще вибрати багатошаровий одяг. Таким чином, ти зможеш пристосувати свій одяг до змін температури й уникнути надмірного потовиділення.



Якщо температура міняється, спробуй багатошаровість / Фото svetlanasokolova

Окрім правильного вибору одягу, є й інші звички, які допоможуть зменшити пітливість:

дотримуйся особистої гігієни,

використовуй антиперспіранти

й уникай гострої або дуже гарячої їжі, яка може посилити потовиділення.

З іншого боку, уникай приправ, які роблять твій піт смердючим; також важливо залишатися гідратованим, випиваючи достатню кількість води протягом дня.

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Важливо пам'ятати: якщо ти сильно пітнієш, не варто хвилюватися. Декілька змін у виборі одягу та деякі здорові звички допоможуть тобі зберігати прохолоду та комфорт. Надмірне потовиділення можна лікувати, тому ти також можеш звернутися до фахівця за порадою, що робити.

Пам'ятай, що потовиділення – це природне явище, якого не варто соромитися. Головне – відчувати себе комфортно і впевнено у власній шкірі, а правильний одяг може допомогти тобі досягти цього.