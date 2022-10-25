Гайда ознайомлюватися з 5 речами, які ми терпіти не можемо у наших керівниках. Поб'ємося об заклад, ти впізнаєш бодай в одному з пунктів свого боса. Вмощуйся зручніше, ми починаємо.

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1. Коли бос недоступний

Мовиться не про випадок, коли ти телефонуєш йому о 1 ночі та питаєш, чи залишилася кава в офісі. Йдеться про ті ситуації, коли твій керівник вважає себе значно вищим за інших. Такі боси ні з ким з підлеглих не розмовляють та навіть не слухають їх. І це може вкрай негативно вплинути на робочий процес.

Наприклад, ти не отримав фідбек і утнув якусь грандіозну помилку. От і все: бос звинувачуватиме тебе. А міг би цього не робити, якби вчасно відреагував на твоє звернення, а не закрився у своєму кабінеті.

2. Коли бос хоче бути другом

Переходимо з крайнощів у крайнощі. Ще одна річ, яка страшенно бісить, – ігри у друзів. Іноді керівник хоче бути твоїм другом, але зовсім ним не є. Тож він буквально розривається між бажанням сходити з тобою після роботи в паб і потребою висварити за провалений проєкт. Так не має бути.



Керівник повинен не забувати, що він передовсім – керівник / Фото lookstudio

3. Ти не отримуєш фідбек

Немає сенсу десь працювати, коли ти не знаєш, чи добре ти справляєшся з поставленими задачами. Просто виконувати свою роботу без фідбеків – прогулянка в лісі вночі та без ліхтарика. Проси у свого керівника, щоб він оцінював твою продуктивність. Нехай озвучує твої сильні та слабкі сторони. Лише так ти зможеш рости та розвиватися на робочому місці.

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4. Безглузді зміни, придумані босом

Ясна річ, що уникнути змін на роботі неможливо. Але найгірші саме ті зміни, які бос придумав, бо йому просто так захотілося. Відсутність логічних пояснень, чому і навіщо може відштовхнути співробітників. Ба більше, у тебе буде внутрішній спротив як до роботи, так і до вказівок керівника. Але тут ти нічого не вдієш, адже буде якось дивно вказати своєму босові на те, що його витівка – рідкісне безглуздя. Маємо надію, що його пронесе, він скоро оцінить ситуацію та поверне все на свої місця.

5. Коли бос лише критикує

Якщо твій бос лише критикує, наскільки добре ти б не впорався, то від такого керівника слід втікати якомога швидше. В такій атмосфері не лише складно працювати. У ній просто неможливо рости. Навіщо ж тоді тобі робота, яка щоденно пригнічує тебе? Поважаєш себе? Тоді керівнику-аб'юзеру у твоєму житті не місце.



Хороший бос не критикує, а дає поради та підтримує / Фото drobotdean

Якщо ти сам обіймаєш керівну посаду, то тепер точно знаєш, що може бісити твоїх підлеглих. Не роби так, і буде щастя на роботі не лише тобі, а й тим, хто працює з тобою пліч-о-пліч.