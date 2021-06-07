Це робить кожен: науковці довели, що нецензурна лайка у спортзалі робить тебе сильнішим

Впізнавана ситуація для кожного силового спортсмена: під час останнього підходу присідань ти відчуваєш, що кожне м'язове волокно буквально палає. І щоб зробити останні кілька повторень ти з опалу випалюєш кілька лайливих слів, щоб полегшити біль. Виявляється, науковці пояснюють, що це дійсно дієвий спосіб покращити свою продуктивність.

Учені переконані, що терпіти та зціплювати зуби не варто. Краще спустити пару за допомогою декількох матюків. Вони не лише дозволять витерпіти біль під час останніх повторень. Вони ще й зарядять тебе додатковим драйвом.

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Науковці раніше виявили, що матюки здатні притупляти біль, підвищуючи твою емоційну терпимість. Результати дослідження, опубліковані в Журналі психології спорту та фізичних вправ, тепер показують, що лайливі слова також роблять тебе сильнішим.

У дослідженні брав участь 81 спортсмен, котрий або тренувався з високим опором протягом 30 секунд, або виконував 20-секундний силовий тест. Деяких з них попросили сказати нецензурне слово під час тренування, інші ж використовували нейтральні слова.



Матюки під час тренувань можуть притуплювати больові відчуття / Фото Unsplash

У чому секрет успіху

Цікаво, щоу порівнянні з ввічливими колегами.

Це безумовно не має нічого спільного з частотою серцевих скорочень, кров'яним тиском або реакцією нервової системи. Лікарі підозрюють, що матюки просто відволікають мозок, тому увага більше не приділяється болю.

Головне – не перестаратися. Ти ж не хочеш, щоб якийсь кремезний бодибілдер подумав, що ти саме його обзиваєш у спортзалі. Тому варто використовувати лайку для покращення своїх фізичних результатів, але при цьому бути обережним.

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