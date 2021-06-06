Фітнес-тренер переконаний, якщо виконувати ефективні вправи, то дуже швидко можна буде побачити результат. Щоб допомогти тобі, він виклав на своєму інстаграмі тренування з еспандером, завдяки якому можна накачати широкі та сильні плечі.

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1. Тяга стрічки перед собою

Почни з прямих рук, підійми їх до горизонтального положення, потім відведи так, щоб стрічка торкалася грудей. Загалом варто виконати 12 повторень цієї вправи.

Цільові м'язи: передні дельти + верхня частина спини.

2. Стрічковий жим

Однією рукою ти тягнеш еспандер вниз, а іншою – вгору. Намагайся зробити 10 повторень на кожну руку, щоб досягнути бажаного результату.

Цільові м'язи: передні дельти + трицепс.

​Дивися, як виконувати комплекс вправ для плечей від Бенно Пітерса:

3. Підйом на згинання рук на стрічці

Ця вправа вимагає певної практики. Почни згинати руки на ширині плечей, щоб вони були між стрічкою, а потім розведи руки в сторони. Необхідно виконати 15 контрольованих повторень.

Цільові м'язи: бічні дельти + біцепс.

4. Підйом руки на 180 градусів

Тримай лікті під кутом 90 градусів і підіймай стрічку в сторону та вгору, поки вона не опиниться майже над головою. Виходить повертання на 180 градусів. Постарайся виконати 10 повторень на кожну руку.

Цільові м'язи: бічні дельти.

Щоб стимулювати ріст м'язів, роби суперсет з 30-секундним відпочинком між вправами та 3 – 4 хвилинним відпочинком після кожного підходу. Усього виконай 4 підходи. Тепер ти знаєш, що робити далі. Тож гайда робити круті плечі,

– закликає Бенно.

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Візьми на озброєння комплекс вправ від Бенно Пітерса. Його особливість полягає в тому, що навіть не потрібно іти до спортзалу, щоб працювати над своїм тілом. А ще безцінне те, що інвентар не займає багато місця, а саме тренування – багато часу. Годі лінуватися, пора ставати кращою версією себе вчорашнього!