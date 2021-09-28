Як носити комбінезон: помилки, яких варто уникати кожному стильному чоловікові

Комбінезони – це уже не зовсім робочий одяг. За останні роки вони стали елементом гардероба, якому віддають перевагу стильні чоловіки і жінки по усьому світу. Але є одне "але"... більшість припускається помилок під час їх носіння. І саме на цьому ми й загостримо нашу увагу.

Якщо обрати правильний комбінезон, ти почуватимешся максимально комфортно та легко. А ми ж спробуємо тобі розповісти, на що варто звернути увагу. Саме це дозволить тобі зробити комбінезон одним з улюблених елементів твого гардероба.

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Помилки під час носіння комбінезона

Неправильна посадка

Як і з будь-яким іншим одягом: усе повинне бути по фігурі. Однак у випадку з комбінезоном це ще більш актуально. Усе тому, що цей елемент гардероба має більший вплив на фігуру.

Якщо ти обереш надто тісний комбінезон, він дивно виглядатиме на тобі. Занадто вільна модель може наштовхнути людей на думку, що ти просто вийшов на обід зі своєї СТО. Вибери модель свого розміру, щоб вона була не надто тісною і не надто вільною. І буде тобі щастя.



Комбінезон має добре сидіти на твоїй фігурі / Фото Unsplash

Занадто багато одягу під ним

Якщо ти вже й вибрав комбінезон, то не потрібно вибирати шалену кількість шарів. Не варто одягати під комбінезон футболку, сорочку, а поверх них – теплий і товстий светр. Це зробить твій силует надто важким, адже буде об'ємний верх і такий же низ.

Натомість краще мінімізувати кількість одягу зверху. Це додасть певної легкості твоєму образу.

Використовуєш з будь-яким одягом і взуттям

Комбінезони стають усе популярнішими, але вони не настільки гнучкі як, наприклад, джинси. Оскільки комбінезони про свободу, то вибирати надто класичний одяг і взуття під них – не найкраща ідея.

Тобі потрібно підібрати щось легке та невимушене. Але не перегинай палицю. Не усі комбінезони ідеально підходять до спортивних кросівок і бомберів. Якщо ж бути максимально серйозним, то ми рекомендуємо постояти перед дзеркалом, підібравши кілька образів.

Комбінуй комбінезони з різним одягом і взуттям, поки не знайдеш те поєднання, яке тобі насправді подобатиметься та дозволить почуватися максимально комфортно.

Занадто вільний

У цьому випадку мається на увазі не стільки посадка, скільки частина лямок. Класичний комбінезон повинен досягати лінії грудей. Якщо ж він опущений нижче, то це може виглядати дещо недоречно. Тож потурбуйся про те, щоб ти обрав модель, яка дозволить виглядати водночас стильно і привабливо.



Класичний комбінезон повинен доходити до лінії грудей / Фото Unsplash

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Зрештою, усе залежить від твого смаку і від того, що для тебе найзручніше. Рекомендації зверху відповідають базовому образу. Якщо ж ти шукаєш щось альтернативніше, то не варто боятися експериментів. Пам'ятай, що ти сам створюєш свій стиль. А ми можемо хіба підкинути кілька ідей або порад!