У "Спектрі" ми побачили Джеймса Бонда у лижному одязі, у "Скайфоллі" він популяризував мисливські костюми та в'язані гачком светри, а "Казино Рояль" назавжди залишило у нашій пам'яті блакитні плавки Speedo. У "Не час помирати" Джеймс Бонд потрапляє до тропічної Ямайки, після чого відправляється до сонячної Італії, крижаної Норвегії та похмурої Шотландії. І, ясна річ, з відповідним гардеробом!

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Прохолодний вельвет

На вулицях італійського села Матера Джеймс Бонд носить вельветовий костюм. Але він не був би собою, якби не знав, як носити його так, щоб захотіли й інші. Спочатку більш жорстка тканина може швидко змусити тебе виглядати трохи квадратним, але гострий розріз на спині та талії роблять твою талію вужчою, а плечі – ширшими. І до спортзалу не ходи, хоча це не про Джеймса Бонда.



Вельветовий костюм Джеймс Бонд носить у сценах з Італії / Фото SplashNews

Спеціальна посадка на стегні також забезпечує візуально стрункіші ноги. А пісочний колір у поєднанні з блакитною льоновою сорочкою надає свіжого та повітряного вигляду. Ідеальний образ для італійця, який можна одягнути, наприклад, на весілля.

До бою

Джерсі, які ти знайдеш у рюкзаку кожного морського піхотинця, ти впізнаєш завдяки ребристій товстій вовні з полотняними нашивками на плечах і ліктях. Светр, який носить Крейґ під час сцен у підземному тунелі, був спеціально розроблений британським брендом N. Peal. І найцінніше те, що він потрапить у продаж.



Джерсі – елемент одягу, який має бути у кожного піхотинця / Кадр з фільму

Такий светр ідеально поєднується з кремовими штанами чинос. Усе для того, щоб був певний контраст. Якщо ж ти прихильник темних тонів, то віддай перевагу чорним джинсам.

Уніформа веслярів

Доказ того, що не кожна річ у гардеробі агента 007 повинна дорого коштувати: сорочка Хенлі. Названа на честь англійського села Хенлі-на-Темзі, де веслярі тренувалися у сорочках-поло без коміра на однойменній річці. Сьогодні це футболка з трикотажу без коміра, часто з довгим рукавом і двома або трьома ґудзиками. Навіть у поєднанні зі штанами з підтяжками Хенлі виглядає невимушено і, перш за все, комфортно.



Сорочку Хенлі у цій сцені ідеально доповнює годинник Omega Seamaster / Кадр з фільму

Цікавий факт: на кадрах трейлера, де Крейґ одягнений у цю сорочку, чітко видно новий годинник Omega Seamaster, вартістю 130 тисяч гривень.

Класичний сірий

Ти ж не думаєш, що Джеймс Бонд хоч раз не з'являється у традиційному сірому костюмі? На вулицях Лондона, ймовірно, дорогою до Mi-6 він виходить у сірому вовняному костюмі з білою сорочкою та синьо-фіолетовою краваткою. У 25-у фільмі про Бонда, агент 007 знову одягнений Томом Фордом, а тонкий костюм у клітинку "Принц Уельський" повертається не тільки у сірому, але й у темно-синьому кольорі.



Джеймс Бонд – не Джеймс Бонд без вишуканого костюма / Кадр з фільму

Не обійшлося, звичайно ж, без сонцезахисних окулярів. На Джеймсові Бонді аксесуар від іменитого бренду Barton Perreira, вартістю приблизно 10 тисяч гривень.

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Джеймс Бонд – справжня ікона стилю. Тож не дивно, що його образи подобаються мільйонам, а також надихають інших.