Як обрати джинси чоловікові: на що варто звернути увагу перед покупкою

Якщо ми говоримо про предмет одягу, без якого неможливо уявити гардероб кожного чоловіка, то першими на думку спадуть джинси. І це правильно. Хорошу пару можна носити практично під що завгодно та навіть мати елегантний вигляд. Але як же обрати ідеальний варіант для себе? Спробуймо розібратися.

Недостатньо просто зайти в магазин і вибрати джинси, які підійдуть тобі за розміром. Якщо ти хочеш, щоб вони доповнювали твій образ, потрібно підійти до вибору цього елементу гардероба відповідальніше.

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Як вибрати джинси чоловікові

Зверни увагу на крій

Форма завжди важлива. А який крій найкраще підходить твоєму тілу та стилю – це питання проб і помилок. Ми ж пройдемося базовими та популярними.

Пряма посадка. Як випливає з назви, ця посадка прямолінійна. Штанина у цьому випадку повинна закінчуватися на взутті. Якщо ж джинси будуть занадто довгими, то виглядатиме це все неохайно. Теж варто уникати надто коротких джинсів. А ще пам'ятати про те, що джинси повинні акуратно спадати на стегна: не тиснути, не нагадувати мішок.



При прямій посадці важлива довжина джинсів / Фото Unsplash

Slim Fit. Ця посадка ідеально підходить для людей з різною статурою. Крій, що облягає – це більш індивідуальний варіант прямого крою з вужчим кроєм в області стегон. Сідниці також більш підкреслені.

Конічна посадка. Це варіант, який різко звужується від верху до низу. Але будь готовим до того, що личитимуть вони не всім.

Обтислий крій. Це завужені джинси, але на стероїдах. Джинси skinni щільно прилягають до ніг і не дуже відкривають силует. Але ми б рекомендували відмовлятися від цього крою. Він уже неактуальний. А ще такі джинси складно назвати зручними для чоловіка.

Порада: купуй джинси менші на розмір. Або ті, які застібаються, але не надто зручно. Пам'ятай про те, що вони розтягуються з носінням.

Вибір тканини

Джинси шиються з різних тканин. Тому одні можуть бути цупкими та служити роками, а інші ж зношуються уже під кінець сезону.

Селвідж. Це шматок тканини, який прикріплює кінець джинсової тканини. Це обробка на внутрішній стороні штанів, яка робить джинси міцнішими. Його можна виявити завдяки червоній сходинці, якою закінчено поділ. Облямівка необхідна, тому що ці штани виріжуть в одній частині, а не з довгого рулону метра. У результаті штани з крайкою також трохи дорожчі, ніж їх машинні аналоги.



Варто також звернути увагу на тканину, з якої виготовлені джинси / Фото Unsplash

Необроблений денім. Необроблений денім значно жорсткіший, ніж звичайні джинси, тому його потрібно "ламати". Чим частіше ти їх носиш і переш, тим швидше такі джинси знебарвлюються унікальним чином. Це своєрідна унікальність, адже таких не буде в інших.

Порада: не сідай на світлий диван або стілець. Необроблений денім спочатку дуже активно усе забарвлює.

Джинсові бренди

Наостанок лови кілька крутих брендів, чиї джинси зарекомендували себе. Якщо ти хочеш нарощувати колекцію якісних джинсів, то можеш почати з Levi's, класичного американського бренду, який пропонує безліч варіантів крою. Якщо ти віддаєш перевагу скандинавським моделям з більш вираженими фасонами та забарвленнями, то варто звернути увагу на Acne. Також перевірені часом Scotch & Soda, Nudie Jeans, G-Star або Kings of Indigo.

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Візьми на озброєння ці поради наступного разу, коли сходиш на шопінг. Гарантуємо, вони допоможуть тобі підібрати ідеальні джинси для себе.