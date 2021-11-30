Як одягатися стильно, якщо у тебе спортивне тіло: безпрограшні поради

Гора м'язів або певна фактурність робить чоловіка привабливішим. Але тут потрібно розуміти, що весь цей рельєф потрібно грамотно запаковувати в одяг. І ми розповімо тобі, як це зробити.

Ти знаєш це краще, ніж будь-хто інший: у тебе особливі потреби у розмірах і фасонах. Тож просто зайти в магазин і купити джинси, які тобі сподобалися, – не така вже й проста задача. Але це ж не означає, що ти повинен носити лише спортивний одяг. На щастя, є кілька порад, які допоможуть стильно одягатися фактурному чоловікові. Лови їх!

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1. Громіздке взуття

Якщо ти можеш похизуватися міцним тілом, то його об'єм очевидний. Тож тобі потрібно зробити усе для того, щоб ноги не нагадували сірнички. Для цього, ясна річ, потрібно не забувати про дні ніг. А вже накачані кінцівки варто доповнити міцним і дещо громіздким взуттям. В інакшому випадку є шанси, що твої ноги нагадуватимуть дві морквини.

Рекомендуємо звернути увагу на черевики з відкритими шнурівками та міцною підошвою. Якщо тобі подобається стиль мілітарі, то ти сам чудово розумієш, що взуватимеш.



Взуття на тобі має бути міцним і доволі масивним / Фото Freddy Kearney

2. Прямі джинси

Ти повинен раз і назавжди розпрощатися із завуженими джинсами. Раніше ми розповідали, чому їх у чоловічому гардеробі не має бути. Повір, надто вузькі джинси на твоїх сильних ногах виглядають дещо дивно. І це ми не згадували про суцільний дискомфорт. Тож краще віддати перевагу моделям джинсів з прямим кроєм. Вони не лише універсальні, а й дозволять тобі завжди бути на висоті.

3. Носи ремінь

Знову ж таки, мовиться про ремінь з масивною пряжкою. Натомість надто тонкий варіант виглядатиме дещо недоречно у парі з твоєю комплекцією. В такому випадку може здатися, що ти забрав ремінь у свого молодшого брата, який ще вчиться у школі.

Зверни максимум уваги на якість матеріалів. Якщо у тебе старий шкіряний ремінь, то його потертість додасть певної вінтажності, яка зараз цінується.

4. Підбирай верх під плечі

Здавалося б, банальна порада, але нею часто нехтують чоловіки. Якщо ти купуєш сорочку або футболку, то потурбуйся, щоб вони не були тобі малими у плечах. Влаштуй тест на підйом рук. Якщо тобі зручно й ніде не тисне, то в такому випадку можеш спокійно купувати ці речі.



Верхній одяг не має бути малим тобі у плечах / Фото Amir Babaei

Якщо ти любиш закатувати рукави сорочок, то під час покупки перевір, чи дозволяють рукава це зробити. Є моделі з надто вузькими рукавами, які суттєво обмежать можливість експериментувати під час їхнього носіння, якщо у тебе надто фактурні руки.

5. Хочеш показати біцепси – носи поло

Сорочки поло надзвичайно популярні серед чоловіків по всьому світу. Тож, якщо ти можеш похизуватися неабиякими біцепсами, – віддавай перевагу їм. У такому випадку можна буде зробити акцент на твоїх стараннях і днях, проведених у тренажерному залі.

Але тут теж потрібно бути максимально обережним з розміром. Поло не повинне буквально тріщати по швах, щоб підкреслити твій рельєф. Домовилися?

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Одягатися спортивному чоловікові не так уже й складно. Головне – підійти до цього питання з розумом і не намагатися похизуватися перед усіма своїм рельєфом. Повір, дівчатам і так видно, якою фактурою ти володієш.