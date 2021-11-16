Шопінг – приємне заняття. Головне у ньому – не перегнути палицю. А ще краще – підійти до процесу з холодною головою й уникати надлишку емоцій. Це дозволить не лише заощадити гроші, а й уникнути небажаних покупок. Лови кілька найпоширеніших помилок, яких припускаються усі, хто вирушають на розпродаж!

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1. Купуєш без жодного планування

Вивчи свій гардероб і пропозиції найулюбленіших брендів. Проведи інвентаризацію того, що у тебе є. Визначся з одягом, який би ти хотів купити та кольорами. Усе це дозволить приблизно зрозуміти, що ти шукатимеш на розпродажі.

Не ходи в магазини, не знаючи всієї інформації. В інакшому випадку у тебе є шанси купити купу зайвого. І найгірше те, що більшість речей ти так ніколи й не одягнеш. А все тому, що вони тобі просто не були потрібними. Та й одягнути їх ні до чого.



Вивчи свій гардероб перед походом до магазину / Фото Amanda Vick

2. Купуєш одяг не свого розміру

Це НАЙГІРША помилка кожного, хто хоче зекономити. У таких ситуаціях ми беремо кросівки, які можуть бути, наприклад, трішки замалі, але ж з такою привабливою знижкою. І найгірше те, що вони мулятимуть тобі й позбавлятимуть будь-якого задоволення. В результаті, ти їх не носитимеш. Те ж стосується будь-якого іншого одягу.

Звичайно ж, можна віднести одяг до кравчині, щоб його підшили. Але тут ти нариваєшся на додаткові витрати. А це вже робить покупки на розпродажі не такими уже й вигідними. Ми вже мовчимо про витрату часу.

Бери або свій розмір одягу та взуття, або не бери нічого!

3. Не думаєш про пори року

Коли ми йдемо на розпродаж, то зазвичай за дуже гарною ціною знаходимо моделі з минулого сезону. Це означає, що взимку ти вигідно купуєш літній одяг, а влітку – зимовий.

Тож тут потрібно бути максимально чесним з собою. Якщо береш шорти, то дай собі відповідь на питання: я носитиму їх через пів року? Якщо так, то можеш сміливо брати. Якщо ж виникають певні сумніви – відклади покупку. Якщо ж тебе бентежить питання трендовості, то просто віддай перевагу базовим речам. Вони завжди будуть актуальними та ідеально поєднуватимуться з іншими.



Купуй взимку літній одяг, а влітку – зимовий / Фото Charles Deluvio

4. Не перевіряєш уважно речі

Ти побачив куртку, про яку давно мріяв? Вирвав свій розмір? І відразу ж побіг до каси? СТОП! Ні в якому разі не роби так. Твоя задача – уважно перевірити кожну річ, за яку ти готовий заплатити. Можливо, на ній є якісь плями. Можливо, погано ходять замки або відвалюються ґудзики. Перевір міцність та надійність швів. І лише після усього цього можеш сміливо йти та платити за річ, яку ти тримаєш у руках.

5. Віриш, що кожна покупка на розпродажі вигідна

Навколо стільки маркетингових хитрощів, що вестися на них усіх не варто. Ти, швидше за все, купуєш речі, які пролежали чимало часу на складі. Крім того, перед розпродажами низка магазинів має властивість штучно завищувати ціни, щоб знижки здавалися приголомшливими.



Не все те знижки, що знижками здається / Фото Erik Mclean

Тож наша тобі порада: не полінуйся уважно вивчити етикетку з цінниками. Як правило, продавці не здирають старі ціни, тож можна побачити, скільки коштувала конкретна річ насправді.

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Це не означає, що розпродажі створені для того, щоб цілком і повністю дурити нас. Просто потрібно вмикати критичне мислення та не вестися на всі без винятку цінники, на яких величезними червоними літерами пише "SALE". І буде тобі щастя!